Nuevamente un banco de California pone a pensar a Wall Street. Tal como pasó con los quebrados Silicon Valley Bank y First Republic Bank, PacWest Bancorp anunció que estaba en conversaciones con posibles socios e inversores sobre opciones estratégicas para su futuro.

Lo que ha pasado es que las acciones de este banco han caído en un 47 % en el mercado, razón por la que está en una crisis que están buscando remediar de alguna manera.

(Vea también: Nequi aclara qué pasará con cajeros automáticos que usa de Bancolombia, tras separación)

Para ello, en un comunicado de prensa informó que están revisando “acciones estratégicas”, añadiendo que varios inversores potenciales han mostrado recientemente interés en la entidad.

La explicación que hizo Julio Sánchez Cristo en W Radio es mucho más clara. Según este es un “banco que necesita una inyección de dinero en efectivo o venderse. Eso se traduce en Wall Street”.

PacWest ha señalado que así como pasó con otros bancos, ellos no no ha experimentado flujos de depósitos fuera de lo común tras la venta este lunes de First Republic Bank, del que JP Morgan compró sus activos recientemente.

Por lo pronto, la medida anunciada por PacWest se ha convertido en la nueva preocupación dentro de la banca regional estadounidense.

Lee También

Crisis en los bancos de Estados Unidos: ya van tres quebrados

Aunque aún no han anunciado cuál será su futuro, lo más probable es que su futuro sea el mismo de otras entidades mundialmente famosas en el último mes.

Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic Bank colapsaron recientemente y dejaron en crisis a muchas personas y empresas, de hecho, un colombiano muy famoso salió afectado por lo que sucedió con una de estas entidades.

En esta ocasión, PacWest, con sede en Beverly Hills, ha estado trabajando con un asesor financiero y está considerando una disgregación o una ampliación de capital, pero, por lo pronto, no está en subasta.

(Vea también: El truco con el que bancos le cobran intereses por compras con tarjeta: así funciona)

No obstante, la situación es bastante complicada porque PacWest ha perdido cerca del 85 % de su valor desde principios de marzo, y tiene un valor de mercado de unos 772 millones de dólares.