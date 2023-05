El banco californiano se salvó de cerrar sus puertas. Este primero de mayo, fecha en que se celebra a nivel mundial el día del trabajador, recibió la noticia de su salvamento, según La República.

Al rescate financiero de la entidad, que se especializa en banca privada que atiende a personas más ricas, llegó JP Morgan Chase & Co, el banco más grande de los Estados Unidos, en un acuerdo liderado por miembros del gabinete del gobierno del presidente Joe Biden.

Con la decisión, las autoridades financiera de EE.UU. señalaron que se minimiza el daño al fondo de garantía de Federal Deposit Insurance Corp: “Nuestro gobierno nos invitó a nosotros y a otros a dar un paso al frente, y lo hicimos”, expresó Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan.

Y agregó que su capacidad financiera los llevó a tomar esta determinación, trascendental en sus operaciones en la bolsa de Nueva York: “Nuestra solidez financiera, nuestras capacidades y nuestro modelo comercial nos permitieron desarrollar una oferta para ejecutar la transacción de manera que se minimicen los costos para el Fondo de Garantía de Depósitos”.

El negocio de la compra del First Republic involucró la compra préstamos de la compañía por valor de US$ 173.000 millones, US$ 30.000 millones en valores y US$ 92.000 millones en depósitos.

“Debemos reconocer que las quiebras bancarias son inevitables en un sistema financiero dinámico e innovador”, dijo en un comunicado.

JP Morgan y la Federal Insurance Corporation (Fdic) concertaron compartir la carga de las pérdidas durante el período de transición, así como las recuperaciones de los préstamos unifamiliares y comerciales de la empresa.

“Deberíamos planificar para esas quiebras bancarias centrándonos en fuertes requisitos de capital y un marco de resolución efectivo como nuestra mejor esperanza para acabar finalmente con la cultura de rescate de nuestro país que privatiza las ganancias mientras socializa las pérdidas”, fue el análisis de Dimon sobre la situación que atravesó el banco que estuvo al borde del abismo.

Sobre la caída del Firts Republic Bank, DW Español subraya que es el segundo banco más grande en términos de activos en colapsar en la historia del país, luego de que en marzo el Silicon Valley Bank cerrara por falta de capital.

Por su parte, La República recuerda que el First Republic Bank, con sede en San Francisco, California, tuvo su debacle cuando la Reserva Federal, banco central de los Estados Unidos, aumentó las tasas de interés para combatir la inflación. Esta determinación de los expertos financieros trajo consigo una disminución en el valor de los bonos y préstamos que el banco compró cuando las tasas eran bajas.