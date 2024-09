Por: El Espectador

La tokenización inmobiliaria se ha posicionado como una de las innovaciones más relevantes en el sector de bienes raíces a nivel global, facilitando el acceso a este mercado que tradicionalmente ha sido excluyente.

Utilizando la tecnología blockchain, este proceso permite fraccionar propiedades físicas en unidades digitales llamadas tokens, lo que abre nuevas oportunidades de inversión para una mayor diversidad de personas.

Para entender este concepto es necesario tener claro lo que implica la tecnología Blockchain, considerado un libro electrónico de contabilidad compartido que facilita las transacciones y seguimientos de activos en una red empresarial.

Esta cadena de bloques, guarda registros, pero en lugar de estar en una sola computadora, está distribuido entre muchas. Cada registro o “bloque” está conectado al anterior y al siguiente, formando una cadena.

En resumidas cuentas, es una tecnología que brinda seguridad, velocidad y transparencia al momento de guardar información. Esta herramienta permite compartir datos en tiempo real entre los miembros autorizados de una red para almacenar toda la información en un registro inmutable y seguro. Gracias a esto, se puede rastrear fácilmente cada etapa de una transacción, desde pedidos y pagos hasta la producción, por ejemplo. Los aplicativos más comunes son: las criptomonedas, los sistemas de votación, trazabilidad en cadenas de suministros, identidades digitales, entre otras más.

¿de dónde salió el concepto de tokenización?

Surgió a raíz de los avances en la tecnología blockchain a principios de la década de 2010. Originalmente, el blockchain fue concebido para respaldar criptomonedas como Bitcoin, pero con el tiempo, se identificaron más aplicaciones para esta tecnología, incluyendo la capacidad de representar activos físicos mediante tokens digitales.

El concepto empezó a ganar tracción alrededor de 2017 con el auge de los security tokens, que permiten representar activos como bienes inmuebles, acciones o bonos en una blockchain. La idea de “tokenizar” propiedades surgió para resolver algunos de los mayores desafíos del sector inmobiliario tradicional, como la falta de liquidez y las barreras de acceso económico.

En los últimos años, la tokenización inmobiliaria ha avanzado rápidamente, impulsada por plataformas especializadas que permiten a inversores adquirir fracciones de propiedades. A nivel global, se han creado proyectos y marcos regulatorios que facilitan este tipo de transacciones, permitiendo que inversionistas de todo el mundo participen en el mercado inmobiliario sin necesidad de adquirir una propiedad completa.

A nivel global, la tokenización de inmuebles ha mostrado un crecimiento sostenido año tras año. Según un estudio de Property Market Insights, se espera que el tamaño y la participación del mercado global de tokenización inmobiliaria crezca a una tasa compuesta anual del 2,90 % entre 2024 y 2034, lo que representaría un aumento de USD $3.800 millones a cerca de USD $26.000 millones.

En Colombia, de acuerdo con los números presentados en el Tech Report 2023-2024, uno de los sectores que reflejó mayor interés en el último año fue el de proptech, con un total del 29 % de las inversiones realizadas en tecnología, solo por detrás de las Fintech con el 39 %. De igual forma, este sector tecnológico enfocado en el campo inmobiliario significó el 6 % de todo el mercado de startups que ofrece el país y cada vez se consolidan como un motor de inversión.

Para entender mejor esta tecnología y el impacto que podría tener en el mercado inmobiliario en Colombia, El Espectador habló con Fernando Ors, Presidente de Reental, plataforma de inversión inmobiliaria, y autor del libro Smarter Alternative Investment.

¿Qué es la tokenización inmobiliaria y cómo funciona dentro del sector?

La tokenización inmobiliaria consiste en convertir un activo físico, como un inmueble, en tokens digitales que representan fracciones de su valor. Esto permite a los inversores adquirir pequeñas partes de una propiedad en lugar de tener que comprarla en su totalidad. De este modo, democratizamos el acceso a las inversiones inmobiliarias y las hacemos asequibles para un amplio abanico de ahorradores, desde quienes pueden invertir 100 dólares hasta quienes tienen un alto patrimonio.

La tokenización se basa en la tecnología blockchain, que actúa como un registro digital seguro e inmutable. Cada token se registra en una blockchain, en nuestro caso Poligon, lo que garantiza su autenticidad y facilita la trazabilidad de las transacciones. Esto elimina muchas de las ineficiencias y complejidades del sistema inmobiliario tradicional y proporciona un marco transparente y fiable para todas las partes involucradas.

¿Qué beneficios principales ofrece la tokenización inmobiliaria a los inversores en comparación con las inversiones tradicionales en propiedades?

Accesibilidad : los ahorradores de cualquier tamaño pueden empezar a invertir en el mercado inmobiliario a partir de 100 dólares.

: los ahorradores de cualquier tamaño pueden empezar a invertir en el mercado inmobiliario a partir de 100 dólares. Liquidez : a diferencia de las inversiones tradicionales, los tokens pueden comprarse y venderse en mercados secundarios de forma continua.

: a diferencia de las inversiones tradicionales, los tokens pueden comprarse y venderse en mercados secundarios de forma continua. Diversificación : permite a los inversores distribuir su capital entre múltiples propiedades de diferentes países, lo que reduce los riesgos asociados a la tenencia de un único activo o a la inversión en una única localidad, moneda o país.

: permite a los inversores distribuir su capital entre múltiples propiedades de diferentes países, lo que reduce los riesgos asociados a la tenencia de un único activo o a la inversión en una única localidad, moneda o país. Transparencia: gracias a la tecnología blockchain, cada transacción se puede verificar con facilidad, lo que aumenta la confianza del inversor.

¿Qué papel juegan los contratos inteligentes en el proceso de inversión y qué ventajas ofrecen en comparación con los métodos tradicionales?

Los contratos inteligentes son programas autoejecutables que facilitan, verifican y hacen cumplir la ejecución de contratos sin necesidad de intermediarios. En el contexto de la tokenización inmobiliaria, estos contratos nos permiten automatizar procesos como la distribución de ingresos pasivos mensuales por alquiler y la gestión de propiedades. Esto no solo reduce los costes operativos, sino que también minimiza la posibilidad de errores humanos y agiliza las transacciones.

¿Cómo ha sido la aceptación de la tokenización inmobiliaria en el mercado colombiano y qué factores han impulsado su crecimiento en el país?

La aceptación de la tokenización inmobiliaria en Colombia está siendo muy positiva. Factores como la creciente digitalización, la búsqueda de alternativas de inversión en España o en EE. UU. y el hecho de poder invertir desde solo 100 dólares han impulsado su crecimiento. Además, las regulaciones internacionales, cada vez más favorables hacia las criptomonedas y los activos digitales, están fomentando la confianza entre los inversores de Colombia, donde, por cierto, existe la mayor cantidad de billeteras digitales per cápita de Latinoamérica.

¿Cómo cree que la tokenización y blockchain transformarán el mercado inmobiliario en los próximos 5 a 10 años?

La tokenización está creando nuevas oportunidades de negocio e inversión al fraccionar activos que tradicionalmente han requerido grandes desembolsos de capital. Este modelo no solo democratiza la inversión, sino que también fomenta la creación de nuevas iniciativas empresariales y plataformas en torno a la tokenización de bienes raíces. Además, la posibilidad de comercializar estos tokens en mercados secundarios peer-to-peer y 24/7 aporta liquidez a los proyectos inmobiliarios que históricamente han sido ilíquidos, lo que a su vez atraerá a nuevos constructores, promotores e inversores internacionales.

¿Qué otras nuevas tendencias tecnológicas anticipan que podrían impactar aún más el sector inmobiliario a través de la digitalización?

Las finanzas descentralizadas están emergiendo como un componente crítico en esta revolución. Por ejemplo, la integración de Reental con plataformas DeFi como Aave (uno de los mercados de préstamos más importantes del mundo), y la posibilidad de utilizar sus tokens como garantía para préstamos colaterales representan un paso hacia la creación de un ecosistema financiero más inclusivo.

Adicionalmente, tendencias como la inteligencia artificial para la evaluación de propiedades, la realidad virtual para tours de inmuebles y el uso de big data para análisis de mercado serán clave. Estas tecnologías permitirán tomar mejores decisiones y optimizar la gestión de propiedades, lo que llevará la experiencia de inversión a un nuevo nivel.

Todas estas nuevas tendencias tecnológicas no solo contribuyen a la evolución del sector inmobiliario, sino que también son motores de cambio social, democratizando el acceso a inversiones antes solo al alcance de inversores institucionales, y fomentando la participación de una comunidad global cada vez más digitalizada.

Como bien leía esta mañana a Benjamin Schiller: “Tokenization and DeFi are not just technologies of the future, but real driving forces of the present.” Este es el momento de abrazar esta nueva revolución y explorar las posibilidades que ofrece para todos nosotros.

