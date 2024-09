El evento Mi Casa en Bogotá, organizado por la Secretaría Distrital del Hábitat, ha anunciado su nueva edición para 2024, ofreciendo una ventana de inscripción desde el 24 de septiembre hasta el 6 de octubre.

Este evento es crucial para quienes aspiran a obtener su propia vivienda en la capital colombiana. En esta feria, los participantes tendrán la oportunidad de explorar una amplia gama de viviendas de interés social (Vis) y viviendas de interés prioritario (VIP). Estas opciones son especialmente atractivas para las familias que desean hacer realidad el sueño de tener una casa propia, gracias a los diversos programas de subsidio que ofrece el Distrito.

Programas del Distrito que ayudan a comprar casas en Bogotá

Entre los programas más destacados se encuentra Reactiva tu compra, reactiva tu hogar, diseñado para ayudar a las familias de bajos ingresos a completar la financiación requerida para la compra de estas viviendas.

Además, diversas cajas de compensación familiar ofrecerán sus subsidios, los cuales pueden combinarse con los del Distrito, mejorando significativamente la accesibilidad a las opciones de vivienda. Instituciones financieras también estarán presentes, proporcionando información sobre las distintas líneas de crédito hipotecario disponibles.

Dónde queda la feria de la vivienda en Bogotá hecha por el distrito

El evento se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre de 2024 en el Centro Felicidad (CEFE) Tunal, situado en la Calle 56 sur No. 22-60, justo frente al Portal de TransMilenio del Tunal. Cabe destacar que el acceso a la feria está limitado a aquellos que hayan completado el proceso de inscripción previa.

Proceso detallado para inscripciones Para participar, los interesados ​​deben asegurarse primero de cumplir con ciertos requisitos: no poseer una vivienda en Colombia, no haber recibido previamente subsidios de vivienda del Distrito o de otras entidades, y que los ingresos del núcleo familiar no superan los $5.200.000 mensuales.

El proceso de inscripción se hace a través de un formulario en línea disponible en el sitio web de la feria. Una vez registrado, el participante recibirá un correo electrónico entre el 18 y el 20 de octubre con los detalles específicos del día y la hora asignados para su visita a la feria.

Este tipo de eventos son una oportunidad excepcional para muchas familias, brindando no solo acceso a vivienda a precios enormes, sino también asesoría y soluciones de financiamiento adaptadas a sus necesidades económicas.

