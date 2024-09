Aquellos que deciden vivir en conjuntos residenciales deben asumir una serie de pagos mensuales como, por ejemplo, el mantenimiento de ascensores y algunas multas por infringir normas o por moras dentro de estos espacios.

Sin embargo, hay un escenario que es desconocido y es que algunos copropietarios están exentos de cancelar la cuota de administración por razones de fuerza mayor o por problemas económicos, pero hay otro caso en que no deben hacer estos abonos.

Se trata de las personas que tienen a su nombre inmuebles que no se encuentran bajo la norma de propiedad horizontal, es decir, los que no cuentan con zonas de uso común y otros espacios de uso privado. No obstante, hay algunos condominios de casas que sí deben pagar esta obligación mensual.

¿Cómo se define la cuota de administración?

Estas cuotas, que se pagan mes a mes con el fin de cubrir el mantenimiento de las zonas comunes y los salarios de los empleados, son establecidas por la asamblea general de propietarios.

De acuerdo con la Ley 675 de 2001, esta se define: “A partir del índice de participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio o conjunto”.

¿Se debe pagar la cuota de administración aún cuando el inmueble no esté ocupado?

Muchos propietarios o personas que recién compraron un apartamento dudan si esa contribución se debe hacer aun cuando el espacio no está siendo habitado, y la respuesta es que sí, ya que estos pagos son necesarios para el funcionamiento adecuado del conjunto y se producen independientemente de si alguien está viviendo allí o no

¿En una vivienda arrendada quién asume las cuotas de administración?

Según Gerencie.com, en el contrato de arrendamiento se debe estipular expresamente quién es el que debe pagar las cuotas de administración de la propiedad horizontal, si el arrendador o el arrendatario, y las partes se deben sujetar a lo pactado.

