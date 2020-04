El icónico negocio se lanzó hace unos días al mercado de ventas a distancia con el fin de no hundirse en medio de la cuarentena nacional para evitar la propagación de la enfermedad y, de acuerdo con varios usuarios de Twitter, les cumplen a sus clientes con los pedidos en tiempo récord.

Es de recordar que la empresa, que lleva varias décadas vendiendo prendas de vestir y otros productos en el país, informó en un comunicado que pese a la pandemia, sigue pagándoles los sueldos a sus trabajadores y cumpliendo con todas sus obligaciones.

“Yo también hice un pedido y me llegó en menos de media hora. Me inscribí a la página que está habilitada y me llamaron del Only de las ferias”, destacó la usuaria Verónica C en la red social.