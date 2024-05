La corrupción es un delito que se acomoda. Como un líquido contaminado, se mete en todos los espacios pese a los diques que intentan ponerle las autoridades. El flagelo está tan extendido en el país que va desde los grandes escándalos como el de la UNGRD y el millonario robo con carrotanques en La Guajira, hasta el cohecho impropio en el que incurren con frecuencia los agentes de tránsito, conocido popularmente como la ‘tajada’ para no poner infracciones.

(Le interesa: ¿A quien le impongan 2 comparendos en 6 meses le pueden suspender licencia de conducción?)

Se adapta tan fácil a las circunstancias que ahora hasta los policías de tránsito que son venales usan aplicaciones como Nequi o Daviplata para que sus víctimas no tengan mayores inconvenientes al momento de entregarles el dinero que les piden. Les hacen fáciles las cosas. Es claro que esas plataformas no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos.

Solo en las últimas horas se han presentado varios casos en Bogotá, dos de los cuales fueron puestos en conocimiento de Pulzo por quienes, sorprendidos, vieron cómo los uniformados les indicaban sin ningún rubor cómo entregarles dinero so pena de imponerles un comparendo, o de buscarlos después si la transferencia en esas plataformas no era efectiva.

El primer caso, que ilustra claramente cómo se están ejecutando ese tipo de cobros algunos agentes de Tránsito a través de Nequi o Daviplata, se presentó en la localidad de Kennedy, en donde un conductor no acató una señal de no hacer giro en ‘U’. Estaba cerca de su casa y en medio de una emergencia, por lo cual tomó la decisión equivocada.

—¿Se dio cuenta de que hizo un giro prohibido? —le preguntó el policía de Tránsito al infractor, después de detenerlo.

—Qué pena ­—atinó a decir el conductor, y le entregó los papeles que le solicitó el uniformado.

—Esa multa sale cara —advirtió el representante de la autoridad, sin levantar la mirada, mientras revisaba los documentos.

—Ya voy llegando a mi casa —dijo a manera de ruego el conductor.

—Mire a ver qué podemos hacer —respondió directamente y a secas el policía.

—Déjeme yo le doy algo —se vio obligado a responder el conductor.

—¿Cuánto me va a dar? —preguntó sin escrúpulos el policía.

Lee También

—Uy, agente. No tengo mucha plata —advirtió la víctima—. Déjeme miro cuánto tengo en la billetera.

—Pero que la gente no se dé cuenta —aceptó el policía.

El conductor miró en su billetera y solo tenía 20.000 pesos, que ofreció al uniformado.

—No, eso es muy poquito —dijo el policía.

—Acompáñeme al cajero, saco y le doy más —ofreció el conductor.

—No, no, no. No puedo —rechazó el uniformado.

—Entonces, ¿cómo hacemos? —le preguntó el conductor.

—Deme más y me los manda por Nequi —dijo sin dudarlo el policía.

—¿Por Nequi? ¿En serio? —preguntó asombrado el conductor.

—Sí, por Nequi. Apunte el número. ¿En cuánto me los manda?

—Deme 10 minutos —calculó la víctima, y después recibió una amenaza.

—Si no me los manda, tranquilo, que yo lo reconozco en esta zona. Yo me lo grabo.

El conductor finalmente le transfirió al policía 50.000 pesos, y parece que eso fue suficiente porque el uniformado no lo ha buscado.

Peor suerte corrió otro conductor en la Autopista Norte, a la salida de Bogotá, y que también le contó su caso a este medio. Esta víctima no tenía Nequi, por lo que el policía que lo detuvo por manejar con licencia vencida le ofreció la opción de Daviplata. Allí le consignaron 500.000 pesos.

Aparte de estos casos, otros han sido reportados en redes sociales. En este caso, la corrupción en este nivel mutó del “páseme la plata entre los papeles” al “hágame una transferencia por Nequi”.

Más quejas de cobros de policías corruptos a través de Nequi y Daviplata:

Me contaron la experiencia con un policía de tránsito donde el funcionaria les pidió que les transfirieron por NEQUI para evitar la imposición de un comparendo. Es el colmo ahora solo les falta cargar con Datafono a estos honorables señores. — Danisanchez1229 (@danisanchezmd) May 21, 2023

Hoy la policía nacional (transitó) Bogotá me vacuno con $405,000 ahora piden plata por nequi. 😅 — mery olivares (@meryolivares1) February 11, 2024

Este país no puede ir peor. Nos para un policía de tránsito, el vehículo tiene soat vencido anoche, no amenaza con inmovilización, no pide plata, no tenemos efectivo y nos regaña y pide que le transformamos por nequi. Ojalá investiguen cuentas de todos los del transito — pedro pacheco (@superpache1) November 17, 2023

Un compañero se metió por la autonorte donde un pedacito es de alimentadores solamente. Lo agarró la policía de tránsito, y le pidieron 200.000 razones para no multarlo. Lo “gracioso”? Le pidieron a mi compañero les transfiriera por Nequi… vea usted — Anya (@Anya_Stroud1) September 30, 2022

Policía de tránsito, le dijo a un moto taxista, que el “tenía NEKI, SI NO TIENES EFECTIVO, YO TENGO NEKI, NEQUI, — Deli Neru Bolívar Garcia (@delinerubolivar) April 12, 2022

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.