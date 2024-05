Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Meses antes de que estallara uno de los escándalos de corrupción más graves del Gobierno, al presidente Gustavo Petro le advirtieron, mediante una carta, lo que estaba sucediendo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según reveló el columnista Yohir Akerman en la Revista Cambio, Deiver Parra Rondón, militante de la Colombia Humana, envió una misiva a la Presidencia con los detalles del papel que estaba desempeñando Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), en un presunto entramado de corrupción, coimas, favores políticos e irregularidades en la contratación de proyectos urgentes para el país como los carrotanques para llevar agua a La Guajira, las ollas comunitarias para atender el hambre de poblaciones vulnerables o los arreglos del dique en La Mojana.

En contexto: “Se robaron la plata y fue responsabilidad mía. Yo puse a Olmedo”: Petro por fin admitió culpa en escándalo de la Ungrd

Este escándalo produjo, hasta ahora, la salida de la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz, acusada por Pinilla de haber llevado coimas al presidente del Senado, Iván Name, para supuestamente aprobar las reformas del Gobierno en el Legislativo.

Pinilla también dijo que las coimas iban dirigidas para el presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle, con quien se habría reunido en su apartamento para presuntamente acordar el pago de las prebendas. Y no fue sino hasta el viernes pasado desde Ayapel en La Mojana que el presidente Petro hizo un mea culpa: “En la rapidez, se robaron la plata y fue una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo (López) en la Ungrd”.

(Vea también: “La Mojana también es Colombia”: desesperado llamado a Petro por graves inundaciones)

Según la denuncia de Akerman, después de las elecciones regionales, a principios de noviembre de 2023, el activista Parra Rondón, enlace político de Colombia Humana en el municipio de Sabana de Torres (Santander) —donde Pinilla fue alcalde, apoyado por el ‘Clan Aguilar’—, radicó una queja ante la Procuraduría y una denuncia en la Fiscalía por la participación en política de Pinilla como funcionario.

Horas después, el jefe de Estado habría sido advertido con una carta que contenía evidencia de las actuaciones de Pinilla, documentadas con ocho carpetas de anexos de contratos y sugería que el exfuncionario estaría inmerso en varios delitos.

(Vea también: Petro sacó pecho por bandera con su rostro en partido de África: “Algo bueno hemos hecho”)

“No me queda más que pedir y rogar a nuestro presidente, señor Gustavo Petro Urrego, que, por favor, remueva lo más pronto posible, al señor Sneyder Pinilla, del cargo donde lo tienen ubicado como subdirector para el manejo de desastres (…) dado que, a diario nos cuestionan en nuestro municipio, porque nos dicen, que el presidente Petro, tanto que critica la corrupción, y hoy en día, nombró a una persona que solo nos dejó fue desastres, y que, él mismo, se ha hecho el de la vista gorda”, dice la carta revelada por el columnista Akerman.

El denunciante, Deiver Parra, obtuvo dos respuestas. Una de las congresistas del Pacto Histórico, María José Pizarro, el 20 de noviembre de 2023 que copió las denuncias a la Procuraduría. La segunda respuesta llegó hasta cuatro meses después, el 1° de marzo de 2024, pocos días antes de que estallara el escándalo en la Ungrd.

(Vea también: “Un himno de Latinoamérica”: propuesta de Petro, buscando imitar a la Unión Europea)

“Esta Unidad Administrativa acusa recibo del requerimiento de información indicada en el asunto, en la cual solicita: 1. Al señor Gustavo Petro Urrego, en calidad de presidente de Colombia, que revise detalladamente cada uno de los contratos o recursos públicos que vayan a salir de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres (sic), para así, evitar posibles actos de corrupción en el gobierno del cambio”. Lo insólito es que la respuesta por parte de la Ungrd, según la columna, está firmada por el propio Pinilla.

(Vea también: Anuncio alentador para endeudados con créditos; Gobierno condonaría deudas solo a algunos)

Petro dice que no recibió la carta

Tras conocerse esta denuncia, el presidente Petro negó haber recibido la carta y las carpetas enviadas por Parra.

En su cuenta de X dijo: “Debió el periodista averiguar si la carta que me enviaron llegó a su destino. Pero a veces es mejor el ataque que la verdad. En mi vida había escuchado del señor Sneyder hasta que supimos del desfalco y saque de su cargo a Olmedo. Pero me sirve su artículo para mirar qué trámite surtió la carta y quién no me la entregó. Una denuncia tan grave de un funcionario actuante ameritaba que se procediera y se avisara al Presidente”.

Debió el periodista averiguar si la carta que me enviaron llegó a su destino. Pero a veces es mejor el ataque que la verdad. En mi vida habia escuchado del señor Snider hasta que supimos del desfalco y saque de su cargo a Olmedo. Pero me sirve su artículo para mirar que trámite… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2024

Este episodio recuerda el caso de Luis Gómez Pimienta, exmiembro del M-19 y designado por el presidente Petro como gerente especial para La Guajira.

(Lea también: Álvaro Leyva no se dejó tumbar y llegaría a ocupar importante cargo en Gobierno Petro)

Gómez renunció a su cargo a finales de 2023, argumentando diferencias sobre lo que estaba sucediendo en el Pacto Histórico: “Está hoy conformado por seguidores dispersos en una decena de nombres, siglas y avales que les estimulan las contradicciones y los conducen a la derrota política”, dijo en su momento.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.