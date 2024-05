El ya conocido Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Unidad para la Gestión de Riesgo (Ungrd), avanza en su plan de sacar a la luz las actuaciones corruptas con las que se apropiaron de millonarios recursos, a través de la compra de carrotanques, además de decir quienes están implicados.

Su primer acercamiento con la justicia, fue con la Fiscalía General. Allí, en la tarde de ayer estuvo rindiendo versión libre y entregando detalles, hasta ahora desconocidos, de la planeación criminal y corrupta en la que él y otros funcionarios y políticos habrían participado para saquear la Unidad.

“Así como me presenté ante la Fiscalía me seguiré presentando las veces que me requieren. Igualmente a la honorable Corte Suprema de Justicia también cuando me requieran. Hoy quiero pedir perdón por todos estos actos que se han cometido. También quiero agradecerle a la Fiscal General de la Nación por la protección que me ha brindado. Pero también sigo enfatizando en la seguridad de mi hijo y de mi núcleo familiar”, dijo Pinilla, una vez finalizó su diligencia en el ente acusador.