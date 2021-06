Abelardo de la Espriella planteó sus propuestas para hacer una transformación en los recaudos tributarios, necesaria para mantener los programas sociales creados durante la pandemia, en una en entrevista con Semana; señaló que los bancos son los que deben pagar la reforma tributaria, que ahora se construirá con ideas de todos los ciudadanos, pero planteó otros puntos que para él ayudarían al país.

Una de esos, y el más polémico según dijo, es que el de legalizar el 10 % de los bienes ilegales del narcotráfico, minería ilegal y otros delitos, con el fin de que los delincuentes entreguen el 90 % del patrimonio.

“Le decimos a esa gente: ‘Me paga 3 años de cárcel, yo no lo extradito, pero si me miente o me oculta algún bien, lo despachó para Estados Unidos’. ¿Sabes qué haríamos con ese dinero? Haríamos dos reformas tributarias e industrializaríamos el campo”, aseguró el jurista.