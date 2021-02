green

“Antes de que finalice el primer semestre de este año, lanzo mi propia marca de ron”, le dijo Abelardo de la Espriella a Pulzo, y también anunció que el vino será otra de las bebidas que empezará a ofrecer en el país.

De la Espriella, como es de esperarse en un empresario que lanza un nuevo producto, ofreció su ron como el “más espectacular que ha conocido Colombia en su historia”.

Su anuncio está lejos de otras intervenciones suyas, consideradas por muchos polémicas, como la férrea defensa que hace de Tomás Uribe como candidato a la presidencia de Colombia, pero, con toda seguridad, también provocará todo tipo de comentarios.

“Se llama Defensor, porque el ron es mío, y yo soy defensor”, dijo sobre el nombre que tendrá su ron, y después dio dos curiosos ‘argumentos’ con base en los cuales los potenciales consumidores de su bebida pueden justificarse.

“Pero además el ron te defiende: llegas prendido [ebrio] a la casa: ‘Mi amor, estaba con Defensor’; no llegaste al trabajo: ‘Lo siento, jefe; estaba con Defensor’”, dijo de manera jocosa De la Espriella, como anunciando el tipo de ‘copys’ que soportarían la campaña promocional de su ron.

También dijo que lo va a lanzar, si la pandemia se lo permite, de manera presencial, en principio, en Barranquilla. “El primer año vamos a estar en Colombia, luego viene la expansión a Estados Unidos, y luego a Europa”, dijo.

“Los rones del Caribe son muy apetecidos, y este va a ser un ron muy especial”, agregó el abogado, y al mismo tiempo anunció que, primero que el proyecto del ron, va a salir también un vino suyo en febrero.

“Lo estamos trayendo del viñedo nuestro en Italia”, contó De la Esprilla. “Fratellone, un vino tinto con [de uva] sangiovese y cabernet Sauvignon, terminado (añejado) 18 meses en barricas de roble”, del cual también dijo que es un “espectáculo” del cual dijo que van a traer 10.000 botellas de edición especial.

“Es que la gente piensa: ‘Es que De la Espriella solo piensa en el billete’. ¡Mentiras! Yo hago lo que me gusta, me pagan por eso. Estoy pendiente de producir, de hacer cosas, y sobre todo, de hacer cosas que me enriquezcan el espíritu. Por eso no me meto en política, porque eso es todo lo contrario a lo que a mí me gusta”, terminó el abogado.

Este es el video en el que Abelardo de la Espriella anuncia su nuevo negocio: