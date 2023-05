El Congreso de la República aprobó el PND ‘Colombia, potencia mundial de la vida’. Dicha iniciativa contiene las estrategias sociales, ambientales y económicas que implementará la administración de Gustavo Petro. Aunque incluye polémicos artículos que elevarían el costo de vida, llamó la atención uno que golpearía a un extenso listado de empresas.

Se trata del artículo 86, el cual les da mayor poder a las cámaras de comercio del país para que liquiden las Empresas Sin Ánimo de Lucro (Esal) después de cierto tiempo de mantener inactivas, explicó La República.

El mencionado punto del PND establece que las entidades que tengan el deber legal de registrarse ante la cámara de comercio de su domicilio principal, deberán hacerlo dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, con el fin de evitar su liquidación.

“Una vez culminado el plazo señalado en el inciso anterior sin que se hubiera cumplido con la obligación de registro, la autoridad competente de inspección, vigilancia y control de plano deberá declarar de oficio la disolución y cancelación de su personería jurídica”, reza el documento. Es decir, las cámaras de comercio podrán liquidar las empresas con mayor facilidad si sus representantes no hacen el papeleo respectivo.

Además, señala que aquellas ONG que no renueven su matrícula mercantil por un término de tres años, o que no envíen la información requerida por su respectiva autoridad de inspección, vigilancia y control durante tres años consecutivos se presumirán como no activas, por lo que se les podrá declarar la disolución.

Empresas que se verían afectadas por artículo del Plan Nacional de Desarrollo

De acuerdo con el diario económico, hay 56.198 empresas de este tipo sin renovar dicho registro. Es decir, se trata de un artículo que pondrá a muchos empresarios a hacer el trámite para evitar la disolución. Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, solo se han renovado 2.882 y se han creado 356.

Hay 59.000 firmas, de las cuales 56.706 son catalogadas como microempresas, 2.071 son pequeñas empresas, 508 medianas y 151 grandes.

En cuanto al tipo de Esal, lideran las fundaciones (25.959), asociaciones (18.975), corporaciones (9.649), cooperativas (2.525), confederaciones (293), federaciones (219) y veedurías.

Julián Domínguez Rivera, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras), afirmó en diálogo con el citado medio que “la renovación del registro mercantil denota el compromiso del empresariado colombiano con la formalidad, el desarrollo económico y social del país”.