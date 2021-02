green

Yoreli Rincón es frentera y no esconde sus posiciones y pensamientos sobre el fútbol femenino en Colombia, que ha estado en el foco de las discusiones últimamente por las precarias condiciones en las que se jugará este 2021, una vez más.

Así como las denuncias que hizo esta semana en Pulzo Vanessa Córdoba, la atacante colombiana se mostró crítica frente a la situación en la que se jugará la Liga BetPlay Femenina en los próximos meses.

“La gente nos critica y dice ‘muestren algo’, pero es muy difícil hacer un ‘show’ muy bueno para enamorar con este negocio, que es el fútbol femenino, estando once meses sin jugar. Es muy difícil mostrar en un mes a la mejor jugadora del mundo“, dijo en una entrevista con La Red.

Recientemente, Colombia perdió en dos partidos amistosos contra Estados Unidos y aunque caer contra la mejor selección de la categoría es normal, Yoreli también mencionó que no se están haciendo las cosas correctamente a nivel de la Selección Colombia.

“Ponen un partido en una fecha en la que ninguna jugadora de la selección mayor podía, entonces convocaron a la sub-20, que son niñas que vienen en un proceso. Próximamente es la otra fecha Fifa y Colombia no tiene rival. Mientras que Brasil [otra potencia mundial] hace 14 partidos al año, nosotras uno durante dos años y aún así queríamos organizar un Mundial, gracias a Dios no nos lo dieron“, expresó Rincón.

Hace unos días, la jugadora escribió un mensaje en Twitter en el que valoró las denuncias que muchas futbolistas estaban haciendo por la pésima organización de la Liga Femenina para 2021.

Alguien escucho la entrevista de #CatalinaUsme ?

Guardo este tweet, para que después si de “casualidad” comienzan a dejarla fuera de las convocatorias vean que no es coincidencia con su “ son decisiones técnicas “ no!

Alzo la voz espero no la “castiguen” — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) February 4, 2021

En este tuit, la joven resalta que ojalá no “castiguen” a su colega dejándola fuera de las convocatorias por “decisión técnica”, algo que ella ha padecido desde hace un par de años.

“Claramente no hay una respuesta, siempre le dicen al país que son decisiones técnicas, pero coincidencialmente comencé a desaparecer de la Selección desde que peleé nuestros premios, nuestras camisetas y mejores microciclos“, expresó en La Red.

Revise aquí las declaraciones de la jugadora con el programa de caracol televisión:

Yoreli también habla de su amor con su novia Jay Oliveros

Desde hace más de dos años que la colombiana y la venezolana hicieron pública su relación en la que, aparentemente, todo va muy bien porque hubo hasta proyectos de casarse.

“Yo ya tenía mi ‘wedding planer’ que es la misma persona que organizó el matrimonio de Melissa Martínez y Matías Mier. Habíamos hablado con Elder Dayán para armar una buena fiesta. Pero me salió la oportunidad del Inter y, aunque se iba a hacer el 4 de enero, lo corrimos para mitad de año en una vacaciones de un mes que yo iba a tener. Salió lo que nos cambió la vida a todos y no pude viajar ni nada. Ya no tenemos afán, pero sí estamos comprometidas y todo está listo para el matrimonio, pero no queremos poner fecha porque no sabemos qué nos depara el futuro, pero del 2021 no pasa“, señaló la futbolista de 27 años.

Sobre su novia, que tiene la misma edad, resaltó que “ve la vida como una niña de 10 años” algo favorable porque “así tenga mil problemas, como los tiene en su casa de Venezuela, siempre se ríe y le ve lo positivo“.

Aunque han tenido que estar distanciadas mucho tiempo los últimos meses, ellas expresan su amor constantemente en las redes sociales.

