Este es el segundo amistoso que disputaron los dos equipos en la última semana, pues el pasado lunes Colombia cayó 4-0 ante las cuatro veces campeonas del mundo, en el mismo escenario.

Por prevención, en ese duelo no pudieron estar jugadoras como Daniela Montoya, Diana Ospina, Carolina Arias y Gabriela Huertas porque habían tenido contacto con una persona positiva para coronavirus.

Esta noche sí pudieron estar a disposición del director técnico, el profesor Nelson Abadía, pero el resultado no mejoró pues las transiciones rápidas de Estados Unidos aniquilaron las intenciones de Colombia de ganar la posesión del balón en la mitad del campo.

Goles de Estados Unidos 6-0 Colombia

A los tres minutos de juego, Colombia ya había recibido el primer gol ante su similar de Estados Unidos. Lo marcó Catarina Macario tras un centro de Ali Krieguer. También anotó la superestrella Megan Rapinoe, en dos ocasiones —una de penal—, para irse al descanso del medio tiempo ganando 3-0.

A continuación, los videos de las anotaciones compartidos por la cuenta oficial del seleccionado norteamericano:

Account = 🔥 OPEN 🔥 3 minutes into her 2nd cap and in her 1st career start, @catarinamacario scores her 1st 🇺🇸 goal. pic.twitter.com/2pBvdrT0WD — U.S. Soccer WNT (@USWNT) January 23, 2021

En la segunda parte, fueron Lynn Williams, Lindsey Horan y Margaret Purce las que salieron inspiradas para participar en la goleada y sellar el 6-0.

Always there when you call. Always on time 👌@LindseyHoran with her 20th 🇺🇸 goal finishing off the corner from @Cdunn19! pic.twitter.com/SmPwbCTwjW — U.S. Soccer WNT (@USWNT) January 23, 2021

I mean, if this doesn't just spark joy ✨ What a ball by @CarliLloyd, what a run by @100Purcent pic.twitter.com/YKte2tv0kH — U.S. Soccer WNT (@USWNT) January 23, 2021

Estos partidos hicieron parte de la preparación del seleccionado nacional de mujeres como preparación para la Copa América Femenina 2022 que dará cupos a la próxima Copa Mundial de la FIFA Femenina Australia-Nueva Zelanda 2022.

Así termina este microciclo del equipo colombiano, que volverá al país este sábado 23 de enero.

Alineaciones Colombia vs. Estados Unidos Femenino

Colombia: Sandra Sepúlveda, Daniela Arias, Diana Ospina, Ana Huertas, Daniela Montoya, Jessica Caro, Catalina Usme, Orianica Velásquez, Jorelyn Carabali, Carolina Arias y Nancy Acosta.

Estados Unidos: Carolyn Campbell, Alexandra Krieger, Alana Cook, Tierna Davidson, Emily Sonnett, Rosemary Lavelle, Julie Ertz, Samantha Mewis, Lynn Williams, Catarina Macario y Megan Rapinoe.