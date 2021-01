Los albirrojos se impusieron 3-2 en un partido entre reclusos debidamente uniformados y que representaron a los equipos de los que son aficionados.

Paradójicamente, los cautivos la tuvieron más fácil que los planteles profesionales de sus clubes del alma, que no han podido afrontar la Liga Betplay en Bogotá debido a diversas restricciones.

Independiente Santa Fe y Millonarios aún no usan los estadios El Campín y de Techo debido a cuarentenas sectorizadas y generales relacionadas con impedir que se siga propagando la pandemia del coronavirus y a que las canchas de ambos escenarios están en mantenimiento.

Pero mientras cada club se las arregla para jugar, sus fanáticos sudan la camiseta detrás de las rejas de La Picota, donde también hay terreno de juego y espíritu deportivo.

A continuación, algunas imágenes del clásico disputado por los privados de la libertad y la celebración de los jugadores de Santa Fe:

LOS COLEGAS NO SE OLVIDAN! 🦁 Vs 🐔 3-2 🤩 🏟️ Carcel La Picota #LaÚnicaBandaDeLaCiudad 🇮🇩 pic.twitter.com/rf6dIIOw38

🗣El que no salte no es del León🎶

🦁 Vs 🐔

🏟️ Carcel La Picota#VamosLeones 🇮🇩#LaÚnicaBandaDeLaCiudad pic.twitter.com/rFeNxmEvcY

— LA GUARDIA ALBI-ROJA SUR (@lgars_Oficial) January 22, 2021