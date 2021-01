green

El locutor se refirió al tema en el canal Win, donde empezó criticando al Gobierno Nacional porque Colombia aún no cuenta con vacunas contra el coronavirus.

“Las vacunas se van a demorar, es una verdadera incertidumbre porque el ministro nunca dice cuándo llegan. Dice que eso es reserva del sumario, cuando eso es de interés de todo el mundo”, se quejó inicialmente.

Posteriormente, el relator confesó que estuvo contagiado y que se alivió gracias a que acudió a métodos alternativos.

“Hay otras maneras tempranas para tratar la COVID-19, lo digo por experiencia propia. Yo me tomé estos medicamentos [no los mostró] y no me llegó a mayores. Y eso que soy una persona hipertensa y con enfermedades que hubieran podido complicar todo”, contó.

Pero su mayor atrevimiento llegó cuando indicó que hay centros sanitarios a los que no les conviene la recuperación de aquellos que tienen coronavirus porque, según él, reciben mucho dinero a cambio.

“Algunos médicos parece que no estuvieran muy interesados en que las personas se curen rápido, sino que están interesados en los 30 millones que les llegan a los hospitales”, apuntó.

Y luego se comprometió: “Es benéfico tener a muchos enfermos de COVID en sus hospitales porque generan plata… No [se interesan] en curar realmente a la gente”.

“Lo digo de corazón y con conocimiento de causa porque conozco muchísimos casos”; aunque no presentó ninguna prueba de su grave acusación.

En video, las palabras de Javier Fernández: