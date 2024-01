Desde la previa del encuentro, la designación del hermano del internacional Óscar Julián Ruiz ya suscitaba polémica entre algunos analistas, como el periodista José Orlando Ascencio, de El Tiempo.

Durante el partido, el árbitro sacó cinco tarjetas amarillas, cuatro para Junior y una para Millonarios, pero el centro de la controversia fueron los dos penales que pitó.

El primero fue al minuto 75, cuando juzgó como falta un roce entre Yúber Quiñones y Walmer Pacheco. El VAR ni siquiera lo llamó a revisar el video y Carlos Bacca lo convirtió en gol, mientras que el jugador azul fue sustituido entre lágrimas minutos después.

La cuenta VAR Central consideró excesivo el juicio de Ruiz en esta jugada, sobre todo por la exageración del jugador local para tratar de impresionar al juez.

❌ Para mí esto NO ES PENAL: Contacto hay, por supuesto, con la rodilla, pero la exageración de Walmer Pacheco es de otro nivel. La intensidad parece ser muy baja. Diego Ruiz la sancionó y el VAR Leonard Mosquera respetó la apreciación del árbitro #Superliga pic.twitter.com/zk5BDsG3pp

Lo curioso es que, minutos después, Ruiz pitó una mano clara de Jorge Arias en el área visitante, pero esta vez sí fue llamado por el VAR para revisar la jugada.

Sin tardar mucho en la revisión, el juez reversó su decisión, pese a la claridad de la mano, y el partido continuó 1-0.

VAR Central explicó que la razón por la que no dio el penal sería una regla no escrita entre los árbitros, según la cual se toma como atenuante que la trayectoria de la pelota se altere por más de un toque antes de llegar a la mano. En este caso, después de salir del pie, pareció rozar la rodilla del defensa de Millonarios y por ende se descartó.

Esta me parece más complicada que la anterior y puede prestarse a interpretaciones. Sin embargo hay algo clave, el balón sale del pie/pierna del propio Jorge Arias y esto le acaba salvando. ¿Que no está escrito ya en las reglas? No. Pero los árbitros lo siguen considerando 📗 pic.twitter.com/wO3527yixc

— El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) January 19, 2024