Este jueves 18 de enero, el fútbol profesional colombiano está de regreso con el partidazo entre Junior y Millonarios, correspondiente a la final ida de la Superliga.

Los campeones de 2023 se miden por el honor de un nuevo título, así como por la recompensa económica, pues es un buen billete para comenzar 2024.

Como novedad, Junior no tendrá al refuerzo ‘Rafa’ Pérez, quien no ha podido ser inscrito por un lío de documentación con San Lorenzo; mientras que en Millonarios no estarán Juan Pablo Vargas, Daniel Cataño, Daniel Ruiz y Juan Carlos Pereira.

Cómo va el partido entre Junior y Millonarios: resultado y goles

8:18 p.m 2024-01-18T20:18:47-05:00 ID: xpivv Minuto 20: partido intenso con pocas opciones de gol Millonarios apuesta por las transiciones rápidas, mientras que Junior busca dominar el esférico. 🏆¡De lado a lado! Junior lo buscaba, pero Millonarios armó la contra y se acerca al arco del cuadro 'Tiburón'. 🦈🔥🔵#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/7IQ5zDg9qf — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 19, 2024

8:07 p.m2024-01-18T20:07:16-05:00 ID: dxpkf Minuto 6: primera llegada clara de Millonarios Andrés Llinás, de cabeza, estuvo cerca de abrir el marcador en el ‘Metro’.

8:00 p.m2024-01-18T20:00:59-05:00 ID: afuhy ¡Rueda la pelota en el Metropolitano! Junior y Millonarios se enfrentan por la ida de Superliga. ⏱️ 0' ¡Inicia el partido de ida de la SuperLiga en el Metropolitano! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔴⚪️ JUN 0⃣ – 0⃣ MFC🔵⚪️#JuntosPorLaGrandeza pic.twitter.com/HwGuqXh5ex — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 19, 2024

7:54 p.m2024-01-18T19:54:34-05:00 ID: emjtc Cálido ambiente en el estadio Metropolitano 🏆¡Mucho frío por Barranquilla! Cae nieve en el Metropolitano de Barranquilla. Los hinchas de Junior son únicos jajajaja Cobren 🦈🔥🔵#SUPERLIGAxWIN pic.twitter.com/qly4X035jb — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 19, 2024

7:23 p.m2024-01-18T19:23:42-05:00 ID: fkxgl Junior aprovechó la final para presentar la nueva camiseta 🏆¡El héroe de la decima! Vladimir Hernández, recibe la nueva piel del 'Tiburón' de manos de la Sra. Doris. 🦈🔥🔵 Emotivo gesto por parte de @adidas 🦈🔥 pic.twitter.com/Wr1QeXe1v8 — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 18, 2024

7:10 p.m2024-01-18T19:10:04-05:00 ID: izxtj Titular confirmada de Millonarios #JuntosPorLaGrandeza ⚽️💙🔥 ¡VAMOS MILLONARIOS! ▶️ Este es nuestro XI Titular para enfrentar al Junior en el Metropolitano por el juego de ida de la SuperLiga. pic.twitter.com/0qEhC6Mkhl — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 19, 2024

7:04 p.m2024-01-18T19:04:20-05:00 ID: ewcnm Alineación confirmada de Junior Ataque de infarto en Junior con Enamorado, Chará, Caicedo y Bacca 🦈🏆 ¡ASÍ SALDREMOS ESTA NOCHE! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/LA5QPiu35n — Junior FC (@JuniorClubSA) January 19, 2024

7:05 p.m2024-01-18T19:05:30-05:00 ID: urmzd Millonarios ya está en el Metropolitano de Barranquilla ¡Ya estamos en el Metro! 🏟️⚽️💙🔥 pic.twitter.com/C6laDE8vcj — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 18, 2024

