Se trata del caleño Andrés Felipe Ibargüen, quien, según informó el periodista Julián Capera, fue ofrecido a Millonarios y el equipo bogotano estaría analizando su vinculación.

El panelista de ESPN explicó que el elenco capitalino “ya conoce la condiciones” del futbolista que, además, tiene buena relación con Alberto Gamero.

Ibargüen, de 31 años, es jugador libre y viene de disputar la Liga con Independiente Medellín; club en el que empezó siendo titular y después perdió protagonismo.

🚨 Andrés Felipe Ibargüen fue ofrecido a Millonarios, que sigue en búsqueda de un extremo. Con Alberto Gamero hay una muy buena relación. El equipo albiazul ya conoce las condiciones y decidirá en los próximos días si presenta una oferta formal por él. pic.twitter.com/RxP3eAbq8O — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 16, 2024

Millonarios sumaría más refuerzos para 2024

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo este lunes 15 de enero, Alberto Gamero, técnico del equipo, indicó previo a la final ida de la Superliga que Millonarios sigue buscando refuerzos para 20224.

De hecho, el presidente de la institución, Enrique Camacho, detalló que están mirando algunas opciones del mercado para unirse a los cuatro refuerzos confirmados: Danovis Banguero, Diego Novoa, Santiago Giordana y Delvin Alfonzo.

“Tenemos abiertas las posibilidades a seguir mirando. Esto de contratar un jugador en cualquier momento no es algo tan sencillo como uno cree en el sentido que, o los jugadores no están disponibles, o los equipos no están disponibles, o a las ligas no han empezado o no han terminado”, precisó el dirigente.

