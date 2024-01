En el marco del partidazo de esta noche entre Junior y Millonarios, en Win Sports hablaron con doña Doris, una abuela hincha del cuadro ‘Tiburón’, quien fue la encargada de presentarle al estadio Metropolitano la nueva camiseta para 2024.

Justamente, la mujer, que padece de una discapacidad y estaba acompañada por su nieto, fue entrevistada en Win Sports, donde le preguntaron sobre la historia del equipo barranquillero y su cercanía con los jugadores.

Sin embargo, la conversación se desvió cuando habló sobre Julio Avelino Comesaña, histórico entrenador de Junior, que también estaba invitado a la previa de la final de Superliga.

“Se me viene a la cabeza Giovanni Hernández, Marquinho y Valenciano”, dijo doña Doris ante la pregunta sobre los mejores jugadores de Junior. Acto seguido, nombró a Comesaña, a quien considera el mejor entrenador que ha pasado por la institución.

Ante ello, el estratega tomó la palabra y llenó de elogios a la abuela, a quien conoció en Barranquilla durante su etapa como entrenador.

“Cuidado se olvide de mí, siempre está hermosa, bien arreglada, pintadita. Yo me pongo nervioso… Bueno, me voy para mi casa, mi señora me va a echar”, precisó el estratega.