En la fecha 18 de la Liga BetPlay, Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla empataron sin goles en el estadio La Libertad, donde los locales fueron protagonistas, pero les faltó lo más importante: el gol.

Sin embargo, luego de este encuentro, se conoció un video en el que los jugadores del equipo nariñense discutieron a los gritos por algunas de las acciones que se vivieron en el campo de juego.

Aunque no se ve con claridad quienes son los protagonistas de esta discusión, Diego Fernando Bravo, periodista que publicó el video, dijo que fue entre Ray Vanegas y César Quintero, dos jugadores experimentados del plantel.

Según dijo, el delantero se molestó con el juvenil Tomás Maya por una acción y se desató una bronca que tuvo que calmar Camilo Ayala, capitán y hombre de experiencia del plantel, pues actualmente está como encargado Giovanny Martínez, tras la salida de Diego Corredor como técnico del equipo.

Esta son las imágenes que compartió el comunicador en su cuenta de Twitter en los que sí hay evidencia de la molestia y los gritos con los que discutieron estos jugadores.

Agarrón entre jugadores del Deportivo Pasto que incluyó puteadas y agresión física. La cosa no está bien. Ray y Quintero se fueron a los golpes, Vanegas salido de la ropa insultando a Tomas Maya por algo que hizo el jugador. Tuvo que bajar el capitán Ayala a calmar las aguas. pic.twitter.com/wELpC9i3yV

Posteriormente, Ray Vanegas, uno de los acusados de estar metido en esta pelea, le respondió al periodista nariñense y le dijo que no estaba dando una información correcta a los seguidores del fútbol colombiano.

“No estuviste en ese momento para afirmar las cosas. Todo es una mentira. No hubo golpes con nadie. No des información falsa”, le dijo el futbolista recordado por errar un penalti en una final contra Junior de Barranquilla.

Amigo porque te encargas de decir cosas fuera de contexto no estuviste en ese momento para afirmar las cosas todo es una mentira no hubo golpes con nadie no des información falsa, y si las cosas están muy bien entre compañeros pero demasiado bien 👍🏼

— Ray Vanegas (@RayVanegas16) April 12, 2021