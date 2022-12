Argentina logró unir a varios países de Sudamérica que hincharon por su selección para que ganara el Mundial de Qatar 2022, sobre todo por Lionel Messi, que tiene millones de fanáticos en todo el planeta y que muchos de ellos esperaban que el atacante pudiera conseguir el trofeo que le faltaba para consagrarse como el mejor jugador de la historia del fútbol.

La canción que acompañó a la ‘albiceleste’ durante todo el torneo fue ‘Muchachos’, tema interpretado por ‘La Mosca‘. Miles de hinchas en Catar y Argentina interpretaron ese tema en plazas, estadios y cualquier lugar donde se pudieran juntar y se convirtió en un ‘hit’ mundialista que será recordado por muchos años.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial y al Diego desde el cielo lo podemos ver con don Diego y ‘La Tota’ alentándolo a Lionel”, dice la frase de la canción más escuchada.

La canción también fue muy escuchada en Colombia y en el país un creador de contenido se las ingenió para adaptar el tema al fútbol nacional y con referentes del torneo local y la Selección haciéndola muy graciosa.

“En Colombia yo nací, tierra de Marco Pérez, también de Wilder Medina y la de ‘Teo¿ Gutiérrez. No te lo voy a explicar, porque no vas a entender. Messi ganaste el Mundial, pero te falta la Betplay. ¿De qué te sirve esa Copa si no tienes a Dayro [Moreno] ni a Johan [Arango] para festejar? Muchachos, con el ‘Tino’ me emborracho. Con Pablo Armero y ‘Bolillo’, formamos un descontrol”, dice la canción adaptada por el ‘influencer’.