Independiente Medellín y Millonarios se ven las caras en el que para muchos era el partido más atractivo de la presente fecha del fútbol colombiano. Ambos llegan con aire en la camiseta ya que ganaron en la fecha pasada: los azules superaron por 4 a 3 al Once Caldas, mientras que los paisas superaron por 1 a 0 al Bucaramanga.

Los dirigidos por Alberto Gamero no tendrán como titular al defensor Matías de los Santos. En su lugar, fue incluido en el once inciial el joven Andrés Llinás. El técnico no hizo mayores modificaciones respecto a los encuentros anteriores y en el frente de ataque figurará el goleador Fernando Uribe. Por su parte, Fredy Guarín será suplente y podría sumar minutos en la segunda parte.

El ‘Bolillo’ Gómez también va con sus mejores para el partido de esta noche. En la delantera se mantiene una dupla que le está dando resultados al ‘poderoso’, la que conforman Matías Mier y Agustín Vuletich.

8:48 p.m ID: krngt FINAL DEL PT: Medellín 0-0 Millonarios Fue mejor el equipo bogotano, pero luego de los primeros 20 minutos su dominio fue cada vez menor. El partido empezó movido, pero con el pasar del tiempo se estancó el trámite.

8:42 p.m ID: ionkx Video de la más clara que ha tenido Millonarios Se trata de un remate de media distancia del volante Juan Carlos Pereira, que pasó cerca del arco del ‘poderoso’ ¡Ese balón pasó cerquitaaa! 😮😮#LALIGAxWIN pic.twitter.com/reWUI9C8uL — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) February 5, 2021

8:37 p.m ID: skyjf 35′: se bajó la intensidad del partido Millonarios no volvió a tener claridad en los metros finales y por eso no ha inquietado a la defensa del Medellín, que por ahora no sufre mucho.

8:31 p.m ID: hdzvw 30′: Millonarios aún no logra llegar con peligro Los azules dominan la pelota, pero esto no se ha traducido en varias aproximaciones claras de gol. El Medellín se mantiene sólido atrás.

8:26 p.m ID: bljlm 25′: (Medellín 0-0 Millonarios) Millonarios domina el encuentro. El Medellín trata de no quedar mal parado en defensa y le hace difícil a su rival la búsqueda de espacios para aprovechar.

8:20 p.m ID: efvwf 18′: disparo desviado de Javier Reina Primera aproximación del Medellín, aunque no fue tan clara ya que el remata de media distancia del volante no estuvo cerca del arco.

8:14 p.m ID: mquwx 12′: remate desviado del Chicho Arango El atacante de Millonarios disparó al arco desde lejos, pero el balón se desvió en un defensa rival y terminó en el tiro de esquina.

8:12 p.m ID: zvayy 10′: primer remate al arco de Millonarios Disparo de media distancia de Andrés Felipe Román que fue controlado por el portero del Medellín.

8:10 p.m ID: mjaon 10′: (Medellín 0-0 Millonarios) Está muy cortado el juego. Las faltas en el mediocampo han sido la constante durante los últimos minutos.

8:05 p.m ID: xtfwp 5′: (Medellín 0-0 Millonarios) Comenzó mejor el equipo bogotano, con más dominio de balón y acercándose un poco más al área rival.

8:01 p.m ID: gfckv ¡INICIÓ EL PARTIDO! Ya juegan Medellín y Millonarios, último partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay.

7:58 p.m ID: fxdwj Salen los equipos a la cancha Inician los actos protocolarios en el Atanasio Girardot. En minutos rodará la pelota en el estadio de Medellín.

7:47 p.m ID: qjmdp Millonarios tiene un invicto envidiable El equipo bogotano acumula 14 partidos sin perder, aunque varios de ellos fueron en el torneo de eliminados del año pasado. Sin embargo, desde octubre pasado, el ‘embajador’ no pierde,

7:44 p.m ID: plcls Millonarios va por el segundo lugar En caso de ganar esta noche, los dirigidos por Gamero ascenderán a la segunda posición del torneo.

7:41 p.m ID: kypeb Cómo están en la tabla el DIM y Millonarios Los azules han jugado dos partidos y los han ganado, por lo que son sextos en la tabla de posiciones ya que tienen un duelo aplazado. Por su parte, los rojos son octavos, producto de dos triunfos y un empate en sus tres primeras presentaciones.

7:38 p.m ID: nfqqu Así llegó el Medellín al estadio Los jugadores del ‘poderoso’ arribaron bastante tranquilos al estadio paisa. [Plantel Profesional ⚽] 🔴🔵 ✍️ Juega el #Poderoso #DIM2021 🤜🤛#VamosPoderoso. pic.twitter.com/LNTCFlHwiX — DIM (@DIM_Oficial) February 5, 2021

7:32 p.m ID: qugnb Alineación titular de Millonarios Alberto Gamero sigue confiando en varios canteranos. Juan Carlos Pereira y David Macallister Silva comandarán el mediocampo. ¡Vamos todos unidos! 💙🔥⚽️ @ClubBODYTECH presenta nuestra nómina para el juego frente al Medellín en el Atanasio Girardot. 💙🔥⚽️ Millones de latidos, un solo corazón. ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/7xAZrHtICP — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 5, 2021

7:31 p.m ID: jcegw Alineación titular del Medellín El equipo paisa no presenta novedades en su once inicial. Andrés Cadavid liderará la defensa y James Sánchez el mediocampo. [Plantel Profesional ⚽] 🔴🔵 ✍️ Así va el #Decano 🙌 @Tigo_Colombia#DIM2021 🤜🤛#VamosPoderoso. pic.twitter.com/5vIf1xA86j — DIM (@DIM_Oficial) February 5, 2021

¿Dónde ver Medellín vs. Millonarios gratis?

El partido será transmitido en vivo y en exclusiva por el canal Win Sports+, la señal prémium del fútbol colombiano, por la que hay que pagar. Para verlo por televisión o por las plataformas digitales del canal se debe asumir la suscripción.

Sin embargo, en Pulzo le contaremos todos los detalles del partido minuto a minuto.

