Lo hizo en una de sus intervenciones en el Vbar, de Caracol Radio, en el que estaban hablando sobre las preferencias que deberían tener James Rodríguez y Falcao García en la Selección Colombia, pues son los dos futbolistas más importantes de la última década.

La respuesta de Iván René Valenciano sorprendió porque, en su opinión, las actitudes del 10 perjudican negativamente a la ‘Tricolor’ cuando no están en la misma vía a lo que él desee, pues eso dejó ver con el comunicado luego de que Reinaldo Rueda decidiera excluirlo de la lista para las Eliminatorias y la Copa América.

(Por si no lo vio: Rueda aclaró qué pasó con James y dio varios motivos para dejarlo afuera de Selección)

“Yo no discuto lo que nos han dado cada uno, pero Falcao uno y James divide, esa es la gran diferencia“, fue la premisa con la que empezó su argumentación en la que dejó muy bien parado al delantero, que se está dando un paseo muy familiar por estos días.

“Así Falcao estuviera lesionado de la espalda y no pudiera jugar, Reinaldo lo quisiera en el grupo de la Selección. De pronto James, estando lesionado, en igualdad de condiciones, no sería ese jugador que uniera al grupo sino que lo dividiera“, expresó el exfutbolista que ya ha tenido varios inconvenientes con jugadores por sus declaraciones, aunque antes ya había criticado a James.

Con su experiencia como un jugador de élite en Colombia y con pasado en la Selección, Valenciano dio uno de los ejemplos en los que los dos capitanes de Colombia actuarían muy diferente.

“Entonces, por esas circunstancias, creo que James es un jugador que siempre se va a anteponer ante cualquier cosa, no son solo los egos personales; en cambio a Falcao si le dices que vas al banco o a la tribuna, no pone ningún inconveniente, o si le dicen, no vas a ser más el capitán sino David Ospina, pues no va poner el grito en el cielo, ni va a sacar un comunicado”, expresó.