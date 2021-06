En Nexo, uno de los programas de análisis y opinión de Espn, el invitado fue Sergio Goycochea, exfutbolista que ahora trabaja como panelista en ese canal, pero para Argentina. Sin embargo, el final de su charla con los periodistas colombianos fue muy caliente.

Luego de hablar sobre el presente de la Selección Colombia y la de Argentina, el exarquero de la ‘albiceleste’ opinó que él veía mejor a la selección de su país, un planteamiento que no gustó mucho a los comunicadores colombianos, entre los que se encontraban Julián Capera, Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, Daniel Angulo, ni a los exfutbolistas Carlos Valdés y Mauricio Molina.

El que más se atrevió a debatir con ‘Goyco’ fue Bermúdez, quien recordó aquel 0-5 en 1993. De ahí para adelante ellos dos entraron en un debate constante sobre ese partido y lo que pasa actualmente con la Selección Colombia, que no está de la mejor manera en las Eliminatorias y parece que no podrá contar con James Rodríguez y ni Falcao García, sus dos máximas estrellas, para la Copa América.

Lo que sacó de quicio al exarquero argentino fue que Bermúdez le dijo: “Argentina no es el súper equipo del mundo y no es la mejor Selección que le va a pasar por encima a todos“.

Aunque Goycochea intentaba argumentar que él nunca quiso expresar sino que la ‘albiceleste’ tiene un mejor presente que el de Colombia, Bermúdez lo interrumpía, así que decidió colgar la llamada.

“Está bien. Todo lo que vos quieras, pero no pongas en mi boca palabras que no dije. Yo no dije que éramos los mejores del mundo. Lo único que te digo es que Argentina va a llegar más lejos que Colombia. Ni somos los mejores del mundo ni nada. Chao”, dijo el exguardameta de Millonarios antes de colgar y dejar a los colombianos con la palabra en la boca.