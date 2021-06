green

El tema de James Rodríguez y la Selección Colombia sigue dando de qué hablar en la prensa deportiva. Desde su desconvocatoria por “no estar en óptimas condiciones físicas” para los partidos de eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 y la Copa América, el futbolista cucuteño ha mostrado su molestia ante esta situación.

James primero emitió un comunicado asegurando que no tenía ninguna lesión y que estaba bien para poder competir. Luego, hizo un Instagram Live junto a los ex Selección Colombia Juan Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, donde metió más el dedo en la llaga sobre su ausencia en la Copa América.

Entre otros temas, la mesa del programa ESPN FC habló en la noche de este lunes sobre James Rodríguez y allí uno de los que dio su opinión fue el exdelantero Faustino Asprilla.

“Es increíble que ningún jugador de la Selección Colombia haya salido a defender a James, haya salido a respaldarlo y decirle: ‘Te estamos esperando’”, dijo el ‘Tino’ en el canal deportivo.

Al parecer esas palabras fueron escuchadas por Juan Guillermo Cuadrado, que en la mañana de este martes hizo un directo en Instagram para aclarar que nunca envió una pulla para James y pedir que no tergiversaran sus palabras.

“A mí me pasó en las eliminatorias para el mundial de 1994. Acuérdense que yo peleo porque no juego, yo estaba ofendido, también hice las burradas que hizo James y salí bravo, peleé. En Barranquilla les dije a Maturana y al ‘Bolillo’: ‘Yo no vengo aquí a ver jugar a nadie y me voy de la Selección’ y me respondieron ‘Ah bueno, váyase’”, agregó Asprilla.



James Rodríguez tiene una pelea cazada con Freddy Rincón

En el mismo programa de ESPN también hablaron de la crítica de James a los exfutbolistas que hoy hacen parte de los panelistas de los debates futbolísticos en diferentes medios.

Ante esto, Faustino Asprilla preguntó si el centrocampista del Everton se refirió a todos los exjugadores. Cuando le dijeron que no dio nombres propios, señaló que le gustaría que James fuera valiente y dijera que lo que tiene es una pelea cazada con Freddy Rincón.

“No sé si James estaba hablando de todos, a mí sí me gustaría que James saliera y dijera quiénes son. Me parece muy extraño que la coja con todos, cuando él tiene una pelea cazada con Fredy Rincón, punto. Entonces que sea valiente y diga: ‘Fredy, es que es usted el que habla’. ¿Por qué cuándo hemos hablado mal de ese muchacho”, zanjó el ‘Tino’.

También dijo que a él, como a los demás, lo contrataron para decir lo que piensa y hablar desde su experiencia, por lo que lo seguirá haciendo y si no le gusta a James o alguien más, “de malas”.

Sin embargo, dijo entender la situación que está viviendo James Rodríguez al verse lejos de la Selección Colombia: “Ellos se equivocaron todos, el médico, James, Rueda. Lo que pasa ahorita es que James está dolido y es normal cuando un jugador se pierde la Copa América, un Mundial que esté dolido, porque nadie se quiere perder esos eventos”, finalizó Faustino Asprilla.