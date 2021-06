green

Juan Guillermo Cuadrado sorprendió este martes a sus seguidores en Instagram al animarse a hacer una transmisión en directo. El volante de la Juventus aprovechó unos minutos desde el hotel de concentración de la Selección Colombia para detener de una vez por todas las especulaciones que había en la opinión pública sobre las declaraciones que entregó luego del partido contra Ecuador, que ganó el combinado nacional por 1 a 0.

Cuadrado dijo ante los medios de comunicación: “Nadie es más que todo el equipo”. Medios de comunicación y aficionados en todo el país creyeron que esa frase del volante podría ir dirigida a James Rodríguez, ausente en esta Copa América.

Eso no era así y por eso Cuadrado quiso hablar públicamente, para aclarar que no tiene ninguna diferencia con el ’10’ y pedirles a los periodistas y usuarios en las redes sociales que no tergiversen cualquier declaración para generar polémicas inexistentes.

“La prensa está utilizando esto de una manera que no es, diciendo cosas sobre James. Sabemos lo importante que es él para la Selección y todos los que lo conocemos sabemos la gran persona que es, gran referente para nuestra Selección”, señaló Cuadrado.

El volante también se puso del lado de James y comprendió que él estuviera molesto por estos días al no estar con el equipo en la Copa América. “Es difícil cuando no eres llamado a algo que te apasiona y sabemos cómo lo siente él”, agregó.

Por último, Cuadrado insistió en que no se malinterpreten las palabras que él y otros jugadores de la Selección entreguen por estos días.

“Pedirles a todos los periodistas que no tergiversen las cosas porque no son así. James, más que un compañero, es un amigo. Sé que si él vio la entrevista pudo contextualizar todo, porque él ha estado acá. No tuvo nada que ver con James. Quisiéramos que estuviera acá”, concluyó el jugador de la Juventus.

Esta es, en video, una parte del mensaje que entregó Cuadrado desmintiendo cualquier diferencia con Rodríguez: