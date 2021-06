En una actuación más bien discreta del equipo colombiano, que salvó una genialidad de laboratorio del volante del Boca Juniors argentino Edwin Cardona, el equipo colombiano rasguñó un triunfo 1-0 frente a Ecuador en el estreno del Grupo B de la Copa América que se disputa en Brasil.

Colombia rueda con Reinaldo: goleada (3-0) sobre Perú y empate a dos tantos con Argentina, por el premundial sudamericano, y un buen arranque en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Y todo pasa sin James Rodríguez, el colombiano más talentoso con el balón de los últimos tiempos, el goleador de la Copa Mundo de Brasil-2014, el exvolante del Real Madrid, del Bayern Múnich y actual jugador del Everton… y a quien Rueda un día se atrevió a excluir porque no estaba en un “nivel óptimo”.

Lo ocurrido después podría resumirse como la tormentosa relación entre un técnico que solo se expresa en la cancha, y un jugador que cuando habla lanza llamas sobre el césped.

Antes del compromiso ante Ecuador, James Rodríguez se dijo irrespetado por su no citación. En una conversación en vivo por Instagram con otros jugadores, se destapó con furia contra Rueda.

“Yo estaba para jugar la Copa América, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto, porque me faltaron al respeto”, para rematar después con “otra cosa es que ya te diga él ‘mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’, listo, si eso es así, cierro el culo (me quedó callado) y me voy”.