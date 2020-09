En su diario sobre “cómo está viviendo el Tour de Francia sin él, desde su sofá”, el ciclista antioqueño del EF Pro Cycling, de Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez, dice que ya pasó la página de su abrupta salida del Tour, luego de una participación que para él era un sueño hecho realidad, como recuerda el portal Cycling News, que cita las palabras de Higuita en su blog.

Con referencia al día en que tuvo que salir de la competencia, al principio de la etapa 15, el pedalista colombiano dijo que la suerte no lo había acompañado, pues justo cuando buscaba meterse en una fuga, delante de él, el ciclista luxemburgués Bob Jungels hizo un cambio de carril repentino y brusco y golpeó la rueda delantera de la bici de Higuita, lo que mandó al piso al colombiano, caída que le fracturó la muñeca y le dejó golpes y dolor desde la cadera hasta el pie.

En su relato, Higuita reconoce que no sentía dolor, sino que, luego de la caída, cuando tomó una rotonda a alta velocidad, intentó frenar pero su mano lastimada no respondió y se fue al suelo de nuevo.

“Ahí mismo comprendí que lo mismo me iba a seguir pasando y decidí no continuar, además de que el equipo ya me había preguntado si quería continuar después de la primera caída”, señala el joven deportista.