La noticia fue anticipada por el periodista Óscar Restrepo, quien señaló en su cuenta de Twitter que la nómina títular será la siguiente:

Nairo Quintana (Arkea)

Rigoberto Urán (EF)

Miguel Ángel ‘Supermán’ López (Astana)

Sergio Andrés Higuita (EF)

Daniel Felipe Martínez (EF)

Esteban Chaves (Mitchelton)

Sergio Luis Henao (Emirates)

Harold Tejada (Astana)

Entre tanto, quedan como emergentes: Dáyer Quintana y Winner Anacona, ambos del Arkea.

Egan Bernal no aparece en la lista, aunque por ahora no se sabe si por pedido de su equipo [Ineos] o si por alguna situación particular de la Federación Colombiana de Ciclismo.

La prueba contrarreloj del Mundial 2020 tendrá 32 kilómetros, mientras que la etapa en línea será de 159,2 con perfil quebrado y meta en el autódromo de Imola.

Acá, el trino de Restrepo: