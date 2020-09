Iván Mejía fue uno de los tantos colombianos que prefirió enaltecer lo que han hecho en sus carreras profesionales Nairo Quintana y Egan Bernal, en lugar de criticarlos por la crisis que tuvieron en la etapa 15 del Tour de Francia, en la que perdieron casi cuatro minutos y más de siete minutos en la clasificación general, respectivamente.

El comentarista empezó su defensa a los ciclistas asegurando: “Cuando el cuerpo no responde no hay nada que hacer. En el deporte se gana y se pierde”. Y ambos corredores fueron víctimas de esa situación: Quintana tiene varias ampollas que le generan bastante dolor luego de su caída en la etapa 13, mientras que Bernal confesó que el domingo se quedó sin piernas para estar con los mejores.

Acto seguido, Mejía se mostró agradecido por las alegrías que ellos le han dado al país en los últimos años: “Mis respetos y total admiración a Nairo y Egan. He vibrado con ellos y son profesionales completos que hoy no tuvieron su día”.

En redes sociales fueron más quienes tomaron una posición similar a la del periodista deportivo, aunque no faltaron las personas que juzgaron fuertemente a las dos máximas figuras del ciclismo nacional.

Esta fue la publicación que hizo Mejía para respaldar a Nairo Quintana y Egan Bernal en estas horas difíciles que están pasando:

