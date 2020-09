La Unión Ciclística Internacional indicó en su página web que el evento se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre únicamente en las categorías de élite masculina y femenina, cuya mayoría de participantes se encuentra actualmente en Europa, lo que no sucede con las divisiones juveniles.

La información agregó que el autódromo de la ciudad servirá de punto de partida y llegada, escenario extraño para escaladores como los colombianos, que en el trazado de Suiza tenían más terreno a su favor que los hacía soñar con una posible victoria.

Ahora, según la UCI, la dificultad montañosa incluirá 2 subidas que suman 3 kilómetros con promedios de inclinación del 10 % por las que los hombres deberán pasar 9 veces y las mujeres, 5.

“La carrera masculina en ruta será de 259,2 kilómetros, mientras que la femenina será de 144. El circuito tendrá 28,8 km”, señaló el texto.

Entre tanto, la prueba contrarreloj será “bastante llana”, recalcó la UCI, con lo que las opciones para los corredores colombianos se reducen en esta especialidad, en la que no son fuertes.

Las autoridades Suizas no autorizaron la realización del campeonato en su territorio, donde la dosis de montaña era mucho mayor, debido a medidas sanitarias contra la expansión del coronavirus.

Acá, el anuncio de la UCI sobre la nueva sede:

The new venue for the 2020 UCI Road World Championships is Imola – Emilia Romagna! 🇮🇹

🗓Sep 24-27th

🌈 Featuring only elites races in the ITT & Road Race.

📄 More info 🔗 https://t.co/mIixxS4QPm#Imola2020 pic.twitter.com/zrqwpyBvSc

— UCI (@UCI_cycling) September 2, 2020