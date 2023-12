El próximo 13 de enero, los mejores jugadores africanos del mundo se reunirán para jugar la Copa Africana de las Naciones, un torneo muy importante en ese continente, por lo que los principales equipos de Europa pierden a varios de sus futbolistas.

Una de las selecciones que ya presentó su convocatoria para este campeonato fue la de Camerún, una de las favoritas al título, ya que tiene en sus filas al arquero del Manchester United André Onana, pero también a jugadores como Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar y Toko Ekambi.

🇨🇲 Cameroon reveal their squad list for the 2023 AFCON. Andre Onana makes the final list. pic.twitter.com/hOUp812Gio — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) December 28, 2023

Además de estas estrellas, el técnico Rigobert Song sorprendió con la inclusión de varios futbolistas jóvenes que son el futuro de este equipo, como el caso de Benjamin Eliott, que tiene 21 años, y el juvenil Wilfried Douala, de solo 17 años de edad, quien recibió la noticia desde la sala de su casa con mucha alegría.

🇨🇲 The moment Victoria United’s Wilfried Nathan Douala found out he’s been included in Cameroon’s final squad for the AFCON. Imagine receiving your debut national team call-up at just 17 😃#AFCON2023 pic.twitter.com/XV6gZnRkxL — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) December 28, 2023

Más allá de la sorpresa de que el entrenador llamó a estos jóvenes futbolistas, las redes sociales no dejaron pasar el tema de que Douala, que en teoría aún es menor de edad, no tiene aspecto juvenil, sino que por el contrario ya tiene barba y un rostro que se ve mucho más experimentado.

De hecho, por esa situación salieron muchos comentarios acerca del jugador y su supuesta edad:

Quién es Wilfried Douala

Lo cierto es que, aparte del tema de la edad, Douala es una de las máximas promesas del fútbol de Camerún, pues durante todo el campeonato ha guiado al Victoria United de ese país a conseguir victorias gracias a su velocidad, habilidad con el balón y la capacidad que tiene de usar sus dos piernas.

Así juega:

