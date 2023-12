La final del Mundial de Alemania 2006 quedó en la memoria de millones de futboleros no solo por la dramática definición del título (ganó Italia en penales 5-3 a Francia), sino por la agresión de Zinedine Zidane a Marco Materazzi en el tiempo extra.

(Vea también: El respiro que tendría James Rodríguez por decisión de Sao Paulo que le dejará buena plata)

Esta se dio en el minuto 110, justo cuando Gennaro Gattuso despejó un balón del área italiana. En ese momento, Zidane y Materazzi cruzaron algunas palabras y el francés procedió a darle un cabezazo al italiano en el pecho.

Acá, un video de lo sucedido:

Producto de dicha acción, el árbitro argentino Horacio Elizondo le mostró la tarjeta roja a Zidane y Francia se quedó sin su estrella y capitán.

Después de 17 años, el exdefensor italiano contó qué fue lo que se dijeron con Zidane y por qué se dio su agresiva reacción. Aunque durante mucho tiempo se dijo que había sido por insultarle a la mamá, lo que ocurrió fue algo muy distinto.

“Le dije unas palabras estúpidas que no justifican tamaña reacción. En cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios. Lo que pasó fue que él me ofreció su camiseta y yo le dije que prefería a su hermana”, confesó Materazzi al medio Italian Football TV.