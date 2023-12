Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia de fútbol, pues aunque ya está en una lejana liga que no da mucho de que hablar, igual es el máximo goleador del deporte y tuvo actuaciones memorables con los equipos por los que pasó, como el Real Madrid, Manchester United y Juventus.

Además de su talento y disciplina jugando fútbol, el portugués es muy reconocido por las excentricidades que tiene, como ropa muy costosa, carros deportivos muy llamativos y más, los cuales puede adquirir por ser uno de los deportistas con mejor sueldo del mundo.

De hecho, Ronaldo estuvo presente en el ‘Day of reckoning’, un evento de boxeo que enfrentó a Anthony Joshua contra Deontay Wilder, y sorprendió con una llamativa y costosa pinta.

La pinta de Cristiano Ronaldo estaba compuesta por una chaqueta verde, camiseta y pantalón negro, unas gafas, reloj y una cadena, elementos que a primera vista no parecen muy costosos, pero que al hacer la investigación, todos unidos pueden valer hasta 350 millones de pesos.

Taking sports to a whole new dimension. Unparalleled vision and execution. Can’t stop being amazed. 💪🏼👊🏼🇸🇦 pic.twitter.com/aB7Lo2VSpN

— kênh Hậu (@Pongcanh) December 24, 2023