El astro portugués Cristiano Ronaldo, atacante del Al Nasr de la Saudi Pro League, inauguró su propio museo en la capital saudí, Riad, donde se expone un conjunto de recuerdos de sus momentos más destacados y los premios que consiguió a lo largo de su carrera.

(Ver también: ¿Cristiano Ronaldo se burló del Balón de Oro de Messi? Comentario lo dejó mal parado)

El jefe de la Autoridad Saudita del Entretenimiento, Turki Al Sheikh, anunció en septiembre que durante el festival ‘Riyadh Season’ se inauguraría el museo dedicado al astro portugués en la zona de Boulevard City, y fue abierto al público el pasado miércoles.

El museo incluye todos los premios individuales conseguidos por el jugador a lo largo de su carrera deportiva, además de copias de los principales galardones que consiguió con la Selección de Fútbol de Portugal y con los equipos en los que ha militado.

En la entrada del museo aparece una estatua del jugador portugués con una camiseta del Al Nassr, con la que el jugador se tomó unas fotos.

Lee También

Un vídeo publicado por Turki Al Sheikh en su cuenta de la plataforma X, antes conocida como Twitter, mostraba a Ronaldo recorriendo con su hermano Hugo Aveiro el interior del museo e inspeccionando sus elementos más destacados.

أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو يفتتح متحفه الخاص CR7 في #بوليفارد_سيتي 😍❤️

The legacy of football Cristiano Ronaldo inaugurates the CR7 museum that features his life story …😍🇸🇦

Book now

احجزوا الآن لزيارته 🎟https://t.co/bXwT2d062W#RiyadhSeason

#BigTime pic.twitter.com/E2UuJuwh8G

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 25, 2023