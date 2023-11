La mayoría de los futboleros a nivel mundial disfrutaron con los emocionantes enfrentamientos que protagonizaron el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo cuando hacían parte del FC Barcelona y el Real Madrid, respectivamente.

Con la salida de Ronaldo del equipo ‘merengue’, muchos aficionados llegaron a pensar que esos cara a cara ya no se darían, pero posteriormente se volvió a encontrar con Messi cuando hacía parte de la Juventus y ahora en el Al Nassr.

De hecho, el más reciente choque entre ambos se dio el 19 de enero de este año, cuando el PSG (donde jugaba Messi) se enfrentó al Al Nassr en un amistoso que quedó 5-4 a favor del equipo francés. Ese día Messi hizo un gol y CR7 dos.

Este martes 21 de noviembre se confirmó que Al Nassr e Inter Miami se enfrentarán por primera vez. Es decir, Ronaldo y Messi volverán a estar en la misma cancha durante un partido y defendiendo camisetas distintas.

El juego será llevado a cabo en la primera semana de febrero de 2024 y será válido por la Riyadh Season Cup que tendrá lugar en suelo saudí.

OFICIAL! Habrá otro Lionel Messi 🇦🇷 vs. Cristiano Ronaldo 🇵🇹: Inter Miami y Al-Nassr se enfrentarán en febrero de 2024. Será por la Riyadh Season Cup ¿Cómo lo presentan? Sí, como The Last Dance. Lo informa la cuenta verificada del torneo. ✨ pic.twitter.com/jVHOnBVL7A

— VarskySports (@VarskySports) November 21, 2023