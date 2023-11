Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizaron una nueva edición del clásico paisa en la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano, un partido que tuvo muchas emociones y goles que terminó 2-1 a favor del cuadro ‘poderoso’.

Sin embargo, el juego se vio opacado por el papel del árbitro Wilmar Roldán, quien puso dos tarjetas rojas, una para cada equipo, que fueron muy discutidas porque las acciones no fueron de gravedad.

La primera fue la más curiosa, ya que el árbitro antioqueño pitó un penalti a favor de Medellín al minuto 23 de juego y los futbolistas de Nacional fueron a recriminarle, pero en ese momento llegó Dorlan Pabón, habló con ellos y, al parecer, dijo algo grosero porque Roldán lo expulsó de inmediato.

Esta tarjeta roja fue muy criticada por la hinchada y la prensa, ya que aseguran que a este árbitro nadie le puede decir nada y que cualquier comentario es motivo de expulsión para darse protagonismo.

De hecho, Fabián Vargas, exjugador de equipos como Millonarios, La Equidad, América y más dijo que también vivió una situación parecida cuando jugaba profesionalmente y tuvo que acudir a pruebas para que la sanción no fuera tan grave.

En el programa ESPN F360, Vargas contó que en un clásico entre Millonarios y Santa Fe, Vargas se acercó al árbitro y este lo expulsó, cuando el jugador no le había hecho ni dicho absolutamente nada.

“A mí la comisión me quitó dos fechas de las que me habían metido porque yo les llevé el video donde se muestra que es evidente que no le dije absolutamente nada al señor [Roldán] y por eso pude volver más rápido”, dijo Vargas en el programa.