Luego del primer clásico entre Medellín y Nacional, de los cuadrangulares semifinales, que terminó 2-1 a favor del DIM, John Jairo Bodmer dio su punto de vista en la rueda de prensa, dando a entender que tiene “una plantilla corta”.

Deportivo Independiente Medellín venció 2-1 a Atlético Nacional y lidera el Grupo. En un partido donde claramente fue superior, el ‘Poderoso’ llegó un total de tres clásicos ganados en el semestre e ilusiona a sus hinchas.

(Vea también: Exceso de velocidad, supuesta violencia y más líos legales que ha tenido Harlen Castillo)

En rueda de prensa, Jhon Bodmer afirmó: “Hay muchas cosas por ajustar, pero no me puedo quedar en los 45 minutos de hoy. Hay muchas cosas que desarrollamos y en la balanza hay mucho más de lo bueno que hicimos, que de lo malo. Incluso hoy en el segundo tiempo con un hombre menos. Me debo quedar con lo bueno y vamos por los 12 puntos”.

Sobre la expulsión de Dorlan Pabón, dijo: “Mi trabajo no es referirme a la actuación del árbitro. Lo dejo a consideración de él y hablaré con Dorlan a ver que pasó”.

Por último y no menos importante, el entrenador Bodmer aprovechó los micrófonos para expresar su punto de vista sobre su nómina joven. “Arriesgar tanto. El análisis es ese, para el día de hoy tengo una plantilla corta y lo planifiqué de esa manera y tengo que asumirlo yo. Lo hago porque creo en esos jugadores y mi admiración para ellos. No es fácil responder con esos clásicos. Yo asumo porque planifiqué quién jugará y quién no. Licona entró contra Millonarios y le fue bien. Queda para el aprendizaje y cuesta. Se me va a venir el mundo encima, pero hoy fue así y mi admiración para ellos”, finalizó.

Santiago Mejía Álvarez

Corresponsal 10 SportsCO

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.