Previo al duelo frente a Brasil en el Maracaná y tras la primera derrota de Argentina en todo 2023, ante la 'celeste' por 0-2 , el técnico de la campeona del mundo, Lionel Scaloni, declaró que "es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay":

“Fue un partido muy particular, el del jueves, es difícil que otro equipo nos juegue como Uruguay” Expresó el entrenador previo al encuentro contra Brasil por Eliminatorias.

Declaró el entrenador que ganó con Argentina el Mundial de Qatar 2022, quien resaltó que, aunque su equipo hizo un mal partido, es importante destacar que no dejó de intentarlo y que ahora “toca levantarse”.

Adicionalemente, Scaloni valoró al rival al equipo de Fernando Diniz, que viene de encajar dos derrotas consecutivas -una ante Uruguay en Montevideo y otra ante Colombia en Barranquilla-, pero cuyo último resultado (2-1) es engañoso y no refleja el nivel de la ‘canarinha’ que, pese a estar afectada por las lesiones, tiene reemplazos de primer nivel.

“El resultado frente a Colombia es engañoso, tienen buen nivel. Son selecciones grandes que vengan como vengan tienen que salir a ganar”

De manera similar, sobre los posibles cambios en el once de la ‘Scaloneta’, el seleccionador declaró que todavía no tiene claro el once que planteará.

“No voy a tocar mucho el equipo, pero todavía no le di el equipo a los jugadores”

Brasil vs. Argentina se jugará en el estadio Maracaná a las 7:30 p. m. por la sexta jornada de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de 2026. Cabe aclarar que, la última vez que se enfrentaron en el escenario deportivo de Río de Janeiro, fue por la final de la Copa América de 2021; dando como vencedor a la ‘Albiceleste’.

