Este viernes primero de diciembre, el referí antioqueño tuvo su segunda experiencia en el fútbol árabe al dirigir el clásico entre Al Hilal y Al Nassr, equipo donde juega Cristiano Ronaldo.

Pero pese a que cuenta con una larga trayectoria como árbitro, pues ha estado en Copas del Mundo, en Eliminatorias, y en la más reciente final de la Copa Libertadores, todo parece indicar que Wilmar Roldán tuvo una actuación muy controvertida en el juego que terminó ganando 3-0 el Al Hilal.

La acción por la que más se le criticó fue en la que le anuló un gol a la estrella portuguesa, debido a que estaba en posición adelantada. Sin embargo, contó con la ayuda del VAR por lo milimétrica que fue la jugada.

Esta y otras acciones desataron la ira y la molestia del exjugador del Real Madrid, quien fue captado por las cámaras de la transmisión haciéndole un controversial gesto al juez colombiano.

En las imágenes se apreció que el futbolista de 38 años movió sus manos dando a entender que le habían pagado al antioqueño para favorecer al Al Hilal.

De hecho, ese video fue compartido por varios usuarios en redes, quienes tildan de robo y amaño lo ocurrido en el compromiso.

Pero allí no quedó todo, pues su inconformidad duró casi todo el juego y faltando pocos minutos dejó ver otro gesto con el que mostró su molestia con el arbitraje.

