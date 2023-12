Wilder Medina le dio un giro a su vida después del retiro del fútbol profesional, tal y como se lo contó a Pulzo durante una entrevista en la inauguración del National Senior Master, en Bogotá.

El exatacante de Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, entre otros, reveló que está dedicado a dar charlas de motivación y a las redes sociales, un proyecto que le ayudó a impulsar su novia y del que goza ya que está ligado con el deporte rey.

Y es que, a través de TikTok, Medina retrata la realidad del fútbol cotidiano, el de barrio, con el ‘Monstruo del gol’, jugando en equipos de amigos que participan en torneos de fútbol ‘amateur’.

“Me dedico a las redes sociales, a hacer contenido con fútbol de barrio con el ‘Monstruo del gol’, a dar charlas de motivación, superación personal, deportivas, cuidando mi imagen, haciendo publicidad en empresas pequeñas. La verdad, mi vida cambió, dio un giro total y me siento excelente como estoy ahora”, dijo el exdelantero, cuyo pasado estuvo marcado por la indisciplina.

Medina fue más allá y explicó el origen del ‘Monstruo del gol’, una idea que ya cuenta con más de 48.000 seguidores en TikTok y otros 64.000 en Instagram.

“El ‘Monstruo’ nació porque en todo lado me saludaban así, entonces mi pareja actual, que le encantan las redes sociales, me dijo que empezara a hacer contenido con todo lo que pasa en el fútbol de barrio. Me dijo que la clave era mi narración, al principio fue duro, pero ya le cogí el sabor y es algo espectacular narrar todo lo que pasa en los barrios“, precisó.

Y añadió: “Eso es sable por un lado, sable por el otro, pero eso es lo que mejor genera contenido, que la gente sepa que en el fútbol de barrio se juega a buen nivel y siempre con mentalidad de ganar”.

Wilder Medina y la crítica al presente de Independiente Santa Fe

En la entrevista con Pulzo, Wilder Medina se refirió al presente de Independiente Santa Fe, club con el que ganó la Superliga de 2013 y la Liga de 2014, además del respeto y cariño de los hinchas por sus goles.

El artillero, botín de oro del FPC en tres ocasiones, considera que debe haber una reestructuración desde las directivas para sacar a la institución de la crisis.

“Muy triste con lo que viene pasando con Santa Fe, cuatro temporadas sin clasificar a finales… Tiene que venir una reestructuración desde la parte directiva. Tienen que saber contratar, si saben contratar, seguramente, volverá a ser campeón Santa Fe, porque es un equipo grande, el primer campeón del FPC, campeón de la Sudamericana, de la Suruga Bank, no se les puede olvidar eso… Los jugadores que lleguen tienen que sudar la camiseta“, concluyó.

