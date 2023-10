Wilder Medina pudo ser uno de los mejores jugadores del país en su momento, incluso, muchos lo veían como posible convocado a la Selección Colombia. Sin embargo, el jugador no tuvo una vida personal organizada y los excesos lo llevaron a acabar con su carrera.

El futbolista habló en 2020 con ‘La red’ sobre el cambio de vida que tuvo al dejar a un lado los vicios; sin embargo, tres años después confiesa, también en dicho programa, que lo que dijo en su momento era mentira, por eso pidió perdón.

“Le mentí a ‘La red’, a Colombia y a mí mismo. Cuando hicimos la entrevista yo estaba trasnochado, no andaba bien, todavía seguía en mis malos pasos de alcohol y drogas. Volví a ver la entrevista hace poco y me dije: ‘¿Por qué no confesar que estaba equivocado?'”, admitió Medina.