Carlos Andrés Mejía, humorista que hace de Obvidio en ‘Día a día’, durante las mañanas de Caracol Televisión, contó la aterradora anécdota que vivió yendo a su casa con su novia en Medellín.

El hombre contó en ‘La red’ que el intento de robo sucedió en la vía que conduce de Rionegro, en donde queda el aeropuerto, a Medellín. Dijo que junto a su pareja tomaron un carro para el trayecto que dura aproximadamente 40 minutos y, en la bomba Los Almendros, al parar en un semáforo, un hombre en moto golpeó el retrovisor del carro

“Por dentro pensé que nos iban a atracar”, dijo sobre ese instante el actor. Además, también señaló que trató de calmar a su novia que se encontraba muy angustiada y salió corriendo luego de abrir la puerta del carro.

Él quedó enfrentado con otro ladrón, que le apuntaba con un arma al otro lado de la ventana y que le pedía las cosas que tenía: su dinero, su teléfono, su reloj y su cadena.

“No sé, cuando el man me hizo así, mi primera reacción fue quitarle el arma”, dijo antes de contar que comenzó un forcejeo y que su instinto estuvo guiado por una técnica que aprendió en ‘Yo me llamo’, pues el profesor Lamberto le había enseñado en una clase cómo quitar un arma.

“Soltó el arma y el man arrancó a correr, yo vi el arma y lo primero que pensé fue en quitársela. Yo vi que era traumática y procedí a disparar. El de la moto arrancó, botó el casco y todo y el otro no se para dónde pegó”, contó sobre el aterrador momento, que han vivido otros famosos como ‘Supermán’ López.

Además, contó que afortunadamente supo diferenciar si era o no traumática el arma y que agradeció el truco que le enseñó el entrenador del ‘reality’ de las noches de Caracol Televisión. “Yo no soy asesino, no soy malandro, no soy malo. Solamente me estaba defendiendo”, dijo.

Finalmente la policía llegó y ellos dos fueron trasladados a su destino. “Nunca había tenido una experiencia de esas en Medellín y no sé si mi reacción fue la correcta, pero me dio mucha rabia. A Lamberto, gracias profe, te agradezco, gracias por enseñarnos”, concluyó.

