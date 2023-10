En una entrevista para el programa de entretenimiento ‘La Red’ de Caracol Televisión, la cantante Ana del Castillo abrió su corazón y compartió detalles importantes sobre su vida profesional y personal.

Del Castillo, quien calentó las redes sociales con sensuales fotos, reveló cómo ha dejado el licor, una decisión que le ha ayudado a transformar su vida, y cómo a través de la fe ha logrado superar todos los obstáculos que la tenían sumergida en un mundo de excesos.

“Yo ya no tomo. El pastor me regaña: ‘Cuidado Ana se va a poner a tomarse sus traguitos’. Ahora tomo vino. La realidad es que uno no rinde porque quiere andar saboreando el licor y yo soy de esas personas que le gusta”, relató.

“Pero ya no es mi vida y me da el ‘guayabo’ moral de que: ‘Mira tanto que te has esforzado y vas a tomar’. No estoy en esas”, agregó la artista.

VIDA PERSONAL

Durante la entrevista, la cantante, quien lloró en público por problema que tuvo con su voz en pleno ‘show’, también habló sobre las personas y momentos especiales de su vida. Inició hablando de su padre. “Es la vida entera mía, es mi vida, mi héroe”. Con respecto a su madre, la artista declaró que es una “mujer luchadora”.

Por otro lado, Ana habló del apoyo que le ha brindado el compositor Wilfran Castillo, a quien admira. “Un día me escribió en Instagram, yo no tenía ni siquiera seguidores, te lo juro. Me dijo: ‘Te admiro, me encanta como cantas”.

