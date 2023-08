A través de un en vivo realizado en su cuenta de Instagram, la generadora de contenido Yina Calderón dijo que la cantante de música vallenata Ana del Castillo era transexual, generando una polémica en redes sociales.

El hecho sucedió luego de que calderón felicitara a Wendy Guevara, mujer trans de México tras ganar el ‘reality’ ‘La Casa de los Famosos’ el pasado domingo 13 de agosto.

“Toda la gente trans me cae súper bien, menos Ana del Castillo, de resto todos me caen súper bien… ¿Ana del Castillo no es trans?, yo pensé que sí era, bueno yo también hubiera sido del equipo de Wendy en ‘La Casa de los Famosos’”, expresó Yina en el en vivo.