El exjugador del Deportes Tolima, Wilder Medina, sorprendió a sus seguidores al hacer una actividad cotidiana poco común para él, teniendo en cuenta su fama y reconocimiento. En esta ocasión, el carismático deportista decidió salir de casa en la ciudad de Ibagué para llevar a cabo algunas diligencias, y debido a las restricciones de ‘pico y placa’ en su automóvil, optó por tomar una buseta para movilizarse.

Acompañado de su novia, Wilder Medina se subió al bus como cualquier ciudadano común, sin importarle si lo reconocían o no. La peculiar situación fue documentada por el propio Medina, quien compartió imágenes y videos en sus historias de Instagram.

En su publicación, el exfutbolista mencionó que le gustó la experiencia, ya que le permitió volver a sus raíces y resaltar la importancia de la humildad, independientemente de la fama y el dinero.

“Dije ‘bueno, no perdamos la humildad, vámonos en buseta, vamos a hacer la diligencia que tenemos que hacer’. Mucha gente extrañada porque voy en buseta, otros les da alegría porque no pierdo la humildad entonces un consejo, no pierdan la humildad estén en donde estén”, expresó el futbolista.