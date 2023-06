Desde hace varios años, el oriundo de Manzanares, Caldas, se posicionó como uno de los artistas más consolidados del género popular en Colombia junto a Jessi Uribe, Pipe Bueno, entre otros.

(Vea también: Yeison Jiménez tiene hermana que, dice, es “la doble” de Laura Acuña; así luce)

Pero su gran éxito no llegó de la noche a la mañana, pues según ha contado en diferentes entrevistas ahorró dinero de cuando trabajaba como vendedor de aguacates para grabar sus primeras canciones.

Lo que llama la atención, y que al parecer pocos saben, el cantante popular en principio no quiso enfocarse en el género que le ha dado todo en la vida, pues era fanático de otro muy distinto: el urbano.

Yeison Jiménez destapó admiración por Daddy Yankee

En una entrevista con el creador de contenido ‘DÍmelo King’, el artista aseguró que en su niñez y juventud se inclinó por géneros como el rap y mencionó a quien siempre lo inspiró.

“Hay que recordar que yo era rapero antes de ser cantante de música popular. Yo hacía rap, hip-hop, sigo a ‘Winchester Yankee’, Ramón Ayala. Ustedes dicen ¿Ramón Ayala, quién es ese man? ¿‘Winchester Yankee’, quién es ese man? Daddy Yankee, cabr…”, dijo en dicha entrevista.

Allí mismo, Yeison Jiménez aseguró que su primer nombre artístico estuvo relacionado con lo urbano, ya que se sabía la vida de dos de los cantantes más icónicos del género.

“Yo me sé toda la historia de Yankee, toda la de Nicky [Jam]. Desde antes de que saliera la serie de esos cabr… yo ya sabía de ellos porque yo hacía… mi primer correo fue ‘Noprarealmc’, ese era mi correo porque yo era de la música del hip-hop”, agregó Jiménez.

Lee También

Con el paso del tiempo, el cantante se enfocó en el género popular y poco a poco comenzó a dar el salto a la fama. De hecho, aseguró que hoy en día está muy tranquilo con lo que está haciendo en la industria.

“Seguramente, a mí me gusta mucho lo que hago. A mí no me gustan las modas, por eso trato de no seguir mucho las modas porque te desequilibran […]. La música me atrapó, me encanta hacer música y creo que voy por un camino bonito haciendo las cosas con tranquilidad”, concluyó.