El cantante ha estado en las primeras planas de los medios del país, debido a la ayuda que le dio a un hombre que se quedó sin gasolina y tuvo que subir su moto a Transmilenio, acción que le costó una importante multa de la Policía que fue saldada por el artista.

(Vea también: Yeison Jiménez tendrá noble gesto con su pueblo y le tiró vainazo a “chismosos” de allá)

Y es que el éxito que ha alcanzado el nacido en Manzanares, Caldas, le ha permitido darse unos lujos que nunca imaginó tener, como el costoso carro que compró hace unas semanas y que presumió feliz en sus redes sociales.

Justamente, esos gustos que se ha dado no son del agrado de algunas personas. Un cibernauta le habría compartido un video en los mensajes directos, en el que le quiso dar una lección de humildad diciendo: “Yo paré de hablar de dinero cuando hice amistad con personas que tienen en su cuenta de banco 150 mil millones de pesos, porque tú hablas con ellos y no se toca el tema de dinero”.

Respuesta de Yeison Jiménez a fan que lo quiso ofender en redes

Jiménez no se quedó callado y respondió. Compartió una captura de pantalla del mensaje del seguidor y le dijo:

“Qué hacemos con usted, hermano. ¿Qué es lo que le molesta de que ayude a su propio pueblo? Deje de ser tan payaso. Vaya y trabaje, salga adelante, pague impuestos”, expresó Yeison Jiménez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chismes de farándula (@farandulaymas_1)

Lee También

Pero la embestida del intérprete de los éxitos ‘Ni tengo ni necesito’ y ‘El mejor caballo’ no paró ahí. Después lamentó la actitud del fan y se volvió a defender afirmando: “Lastima por mi tierra, a la que le he sumado bastante, pero usted viejo no vale nada. Usted es un fracasado y envidioso”.

Finalmente, Jiménez le soltó una frase con la que quiso terminar la discusión con el fan: “Ojalá algún día haga siquiera la mitad de lo que yo he hecho”.

Ese mismo fan le había insinuado que le hacía llegar el mensaje por privado para no hacer quedar mal al cantante, puesto que expresó que hay personas que hablan más de lo que tienen.