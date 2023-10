Wilder Medina, el destacado exjugador del Deportes Tolima y de otros equipos del fútbol profesional colombiano como Santa Fe, Independiente Medellín y Atlético Huila, estuvo de visita en un barrio de la comuna Seis de Ibagué con el propósito de compartir con los niños de la zona, sin embargo, lo primero que se encontró fue una riña a machete entre varios jóvenes.

El exfutbolista antioqueño, que durante su paso por el equipo ‘Pijao’ dejó gratos recuerdos en la hinchada ibaguereña debido a sus excepcionales actuaciones en los campeonatos celebrados entre el 2008 y 2012, fue noticia precisamente ese último año, cuando el presidente del equipo, Gabriel Camargo (Q.E.P.D),lo despidió debido a la indisciplina y a su adicción a la marihuana y el alcohol.

Este exjugador, oriundo de Puerto Nare (Antioquia), tuvo una segunda oportunidad en Santa Fe, donde logró ingresar a un programa de rehabilitación y pudo volver a ser figura con el equipo ‘Cardenal’ y otros oncenos como el DIM, Atlético Huila, Real Cartagena, Patriotas y Fortaleza.

Hoy, a sus 42 años y ya retirado de las canchas, Wilder Medinamuestra algo de su vida a través de sus redes socialesy el pasado fin de semana se dejó ver en elbarrio La Gaviota,a donde llegó al atardecer con la intención decompartir con algunos niños que estaban jugando en el polideportivo de ese sector.

Sin embargo, lo primero que encontró el ídolo del Deportes Tolima al llegar a La Gaviota fue aun grupo de jóvenes enfrentados con machetesen la misma esquina donde siempre han ocurrido ese tipo de riñas entre los muchachos de la parte alta con otros jóvenes de Ecoparaiso.

“Mostricos, me fui a un barrio popular de Ibagué y así me recibieron estos jóvenes queriéndose quitar la vida por drogas, por alcohol, sabrá Dios por qué, no saben lo valioso que es la vida”,dijo el ídolo del ‘Vinotinto y oro’.